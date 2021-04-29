Майские праздники: диетолог рассказала, как не испортить на пикнике желудок

В группе риска те, кто постился перед Пасхой.

При смене рациона питания, во время выхода с Великого поста стоит не спешить с введением очень жирной и жареной пищи. Тяжелые для желудка продукты стоит вводить постепенно.

Об этом рассказала врач-радиолог и диетолог Ирина Дюжник.

По ее словам на Великом посте верующие питаются в преимуществе растительной пищей. Следовательно, организм перестраивается под нее и производит подходящие ферменты для переваривания и усвоения.

Этот момент стоит учитывать, когда пост закончится и менять рацион постепенно без резких срывов.

В случае резкого перехода на жирную пищу, сдобу и алкоголь может обостриться ряд хронических болезней либо развиться новая, поскольку организму понадобится резко произвести огромное количество ферментов.

«Помните: продукты нужно вводить по чуть-чуть», — подчеркнула врач.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

https://hronika.info - Добавил validol в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь