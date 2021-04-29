Майские праздники: диетолог рассказала, как не испортить на пикнике желудок

В группе риска те, кто постился перед Пасхой.При смене рациона питания, во время выхода с Великого поста стоит не спешить с введением очень жирной и жареной пищи. Тяжелые для желудка продукты стоит вводить постепенно.Об этом рассказала врач-радиолог и диетолог Ирина Дюжник.По ее словам на Великом посте верующие питаются в преимуществе растительной пищей. Следовательно, организм перестраивается под нее и производит подходящие ферменты для переваривания и усвоения.Этот момент стоит учитывать, когда пост закончится и менять рацион постепенно без резких срывов.В случае резкого перехода на жирную пищу, сдобу и алкоголь может обостриться ряд хронических болезней либо развиться новая, поскольку организму понадобится резко произвести огромное количество ферментов.«Помните: продукты нужно вводить по чуть-чуть», — подчеркнула врач.