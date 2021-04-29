При каких проблемах с памятью самое время бить тревогу
Обычно на нарушения памяти у людей преклонного возраста не обращают должного внимания, хотя это может свидетельствовать о серьезных проблемах, например, о развитии деменции — приобретенного слабоумия.
Доктор медицинских наук Анна Боголепова сообщила изданию АиФ.ru о том, как отличить заболевание от забывчивости, нужно внимательно наблюдать за состоянием престарелых:
Поводом для беспокойства может быть то, что человек начал с трудом выполнять привычные действия, которые до этого делал не задумываясь. Выяснение одного и того же вопроса несколько раз, но иногда это следствие усталости. Очень важным признаком считается дезориентация во времени и пространстве, когда человек стал путать утро и вечер, забывать где он находится и пугаться этого.
Забывать название того или иного предмета или путать имена в зрелом возрасте дозволительно, но если человек допускает ошибки в элементарных вещах, например, начал класть шкатулку с украшениями в холодильник, а колбасу — в комод, необходима помощь специалиста. Резкие изменения характера и настроения — опасный звоночек. Например, из уверенного в себе оптимиста, человек стал испуганным пессимистом.
Деменция бывает обратимая, если исключить факторы, которые поражают мозг. А существует и трудно неизлечимое слабоумие, но его также важно своевременно обнаружить, так можно предотвратить развитие и других серьезных заболеваний. Среди них — болезни Альцгеймера, Паркинсона, Пика, БАС (боковой амиотрофический склероз), опухоли мозга.
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