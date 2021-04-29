Психологи советуют пересмотреть отношение к сплетням

Дартмутский колледж исследовал феномен обсуждения других людей - сплетен. Согласно статистике, на долю сплетен уходит около 14% ежедневных разговоров. Под сплетнями ученые понимают не всегда обмен слухами или негативной информацией. Нередко это достаточно нейтральная информация.Разобраться в данном вопросе ученым помогла онлайн-игра. Игроки принимали решение: они или оставляли выигранные деньги себе или делили их между другими игроками. Данная игра была призвана имитировать ситуации, когда на одного члена общества влияют действия других людей, с которыми он не связан напрямую и даже никогда не видел.Важно: игроки могли провести приватную беседу в чате с другими игроками. В ходе беседы они получали информацию о поведении остальных участников игры и, опираясь на эти данные, принимали решение относительно денег. Особенно часто такие спонтанные разговоры происходили, если информация о других игроках была по большей части скрыта. Если же каждый из участников игры мог свободно наблюдать за другими, сплетни прекращались и люди в чатах просто разговаривали на отвлеченные темы.Все это показало, что обмен сплетнями является сложным поведением с различными функциями. К примеру, сплетни могут сплотить коллектив или сблизить друзей. Плюс, обмен информацией позволяет сплетникам устанавливать близкие, доверительные отношения, социальные связи и познавать мир через чужой опыт.