ТОП-3 продукта для борьбы со стрессом

Они богаты витаминами и микроэлементами и позитивно воздействуют на мозг.Эксперты определили три продукта, которые помогут преодолеть стресс.Так, в черном шоколаде достаточно антиоксидантов, которые помогают снизить уровень гормона стресса – кортизола – в организме. Поэтому, кстати, даже девушкам, которые худеют, врачи рекомендуют включать в ежедневный рацион 40 граммов черного шоколада.В авокадо есть жирные омега-кислоты, которые усиливают иммунитет, очищают сосуды от холестерина и улучшают настроение.Кроме того, определенные сорта рыбы в рационе – например, семга, тунец, селедка, скумбрия – также богаты жирными омега-кислотами и они нужны в рационе: для усиления иммунитета, улучшения работы сердечно-сосудистой системы, и, как следствие, для эмоционального баланса.