Врач объяснила, какой пот указывает на проблемы со здоровьем

Пот бывает как горячий, так и холодный. Об особенностях этого физиологического процесса рассказала врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с телеканалом "Звезда"."Когда пот холодный, надо обязательно обратить внимание на легкие, потому что это может быть и воспалительный процесс, и обострение какого-то хронического. Надо сразу померить температуру и вызвать врача, если она есть. Это плохой показатель",— пояснила она.Холодный пот в большом количестве указывает на гипергидроз. Это говорит об активной стадии вирусной атаки на организм.Врач отметила, что так или иначе высокая немотивированная потливость указывает на проблемы со здоровьем. С жалобами стоит обратиться к врачу-эндокринологу.