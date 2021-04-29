Кардиологи советуют обладателям аутоиммунных заболеваний заниматься спортом

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Риск развития атеросклероза, сужения артерий по мере накопления холестериновых бляшек, приводящего к обструкции кровотока, выше у людей с аутоиммунными ревматическими заболеваниями, чем у населения в целом. В результате у людей с ревматоидным артритом повышается вероятность сердечных приступов в 2 раза. У людей с волчанкой или псориатическим артритом частота сердечных приступов, стенокардии и инсульта в 2-5 раз больше.Медики говорят: у этих пациентов быстро развивается атеросклероз из-за хронического воспаления, связанного с ревматическим заболеванием, и постоянного приема противовоспалительных препаратов. Изменения происходят, прежде всего, в эндотелии - слое клеток, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных сосудов. Нарушения функции сосудов, особенно функции эндотелия, считаются начальными маркерами атеросклероза.К счастью, повышенный риск сердечно-сосудистых отклонений возможно снизить с помощью регулярных упражнений. Это было доказано на примере 355 добровольцев с различными заболеваниями, такими как ревматоидный артрит, волчанка и спондилоартрит. Испытуемые выполняли программы упражнений, включавшие ходьбу в парке или на беговой дорожке, езду на велосипеде, высокоинтенсивные интервальные тренировки и занятия, направленные на наращивание мышц. Большинство программ длилось 12 недель. Оказалось, физические упражнения улучшают эндотелиальную функцию мелких и крупных сосудов.