Кардиологи советуют обладателям аутоиммунных заболеваний заниматься спортом
Медики говорят: у этих пациентов быстро развивается атеросклероз из-за хронического воспаления, связанного с ревматическим заболеванием, и постоянного приема противовоспалительных препаратов. Изменения происходят, прежде всего, в эндотелии - слое клеток, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных сосудов. Нарушения функции сосудов, особенно функции эндотелия, считаются начальными маркерами атеросклероза.
К счастью, повышенный риск сердечно-сосудистых отклонений возможно снизить с помощью регулярных упражнений. Это было доказано на примере 355 добровольцев с различными заболеваниями, такими как ревматоидный артрит, волчанка и спондилоартрит. Испытуемые выполняли программы упражнений, включавшие ходьбу в парке или на беговой дорожке, езду на велосипеде, высокоинтенсивные интервальные тренировки и занятия, направленные на наращивание мышц. Большинство программ длилось 12 недель. Оказалось, физические упражнения улучшают эндотелиальную функцию мелких и крупных сосудов.
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