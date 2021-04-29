Названы способы очистить организм от шлаков

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В каких случаях необходим детокс.Нарушение обмена веществ у человека так или иначе приводит к накоплению шлаков — продуктов конечной жизнедеятельности человека. Так заметим, что существует тип шлаков, которые не в состоянии самостоятельно и своевременно удаляться. Как изменить ситуацию? Целесообразным будет проведение сезонных профилактических очисток организма. Поэтому разберем подробнее, кому необходимо «очищать» свой организм и существуют ли противопоказания к этому.Отметим, что детокс — это не только тренды, связанные с употреблением различных смузи. В первую очередь это помощь естественным системам детоксикации. Поскольку очень часто они хуже функционируют из-за влияния внешних и внутренних факторов. Так к внутренним факторам можно отнести накопленные отходов, что, как правило, представляют собой непереваренные остатки пищи. На их «задержания» непосредственно влияет наш образ жизни: некачественное питание, алкоголь. К внешним факторам можно отнести влияние окружающей среды со всеми теми выхлопными газами в воздухе, загрязненной водой и др.Когда следует проводить очищение организма?Оптимальным вариантом для проведения детокс является период межсезонья, а именно весна или осень. Хотя специалисты утверждают, что для каждой системы есть своя идеальная пора. Например, весной оптимальным вариантом является очистка печени, тогда как ЖКТ наоборот — летом.Как же понять, что организму необходима перезагрузка? Чаще всего это сопровождается общими признаками в виде головных болей, быстрой утомляемости, ломкости ногтей, сухой и тусклой кожи с высыпаниями, нарушения работы ЖКТ. То есть эти симптомы являются распространенными и могут свидетельствовать даже и о ходе определенного патологического состояния!Виды очистки организмаМысли о проведении детокс терапии у специалистов расходятся. Некоторые считают, что организм в состоянии самостоятельно справиться с очисткой с помощью почек, кожи, печени и др. Однако сразу при этом другие специалисты указывают на то, что образ жизни населения с каждым годом меняется, и иногда организм не в состоянии самостоятельно «очиститься». Поэтому вместе с врачом гастроэнтерологом после предварительного обследования без вреда для здоровья можно будет подобрать безопасную систему очистки организма:гидроколонотерапия;фитотерапия;сауна, массаж (лимфодренажный);регулярные физические нагрузки.Очистка печениПечень является органом, исполняющим сотни задач в нашем организме, среди которых есть и выведение токсинов и очищения крови.Конечно, основной вред печени наносит употребление алкоголя. Однако не стоит забывать о влиянии окружающей среды и несбалансированного питания с чрезмерным употреблением жирной и острой пищи, прием определенных медикаментозных препаратов.При развитии нарушений со стороны функционирования органа, организм подает нам сигналы в виде определенных нарушений:окраска кожного покрова в желтый цвет;метеоризм;сухость кожи;слабость.ТактикаПервоначально мы должны понимать, что состояние нашего организма напрямую зависит от нашего образа жизни, прежде всего от питания. Поэтому перед тем, как начать инструментальные методы очистки внесите коррективы в свой образ жизни и пройдите предварительную консультацию у врача. Также рекомендуем с целью улучшения выведения токсинов и шлаков из организма обратить внимание на препарат «Зиравит», который на 100% состоит из природных компонентов и по своему микроэлементному составу почти идентичный с кровью здорового человека. Перед приемом препарата проконсультируйтесь с врачом с целью исключения противопоказаний.Помните, что весенний детокс полезен не только выводом шлаков и токсинов, а внешними изменениями. Однако подчеркиваем в необходимости предварительной консультации с врачом, с целью исключения противопоказаний к проведению очистки.