Диетолог назвал продукт, в котором содержатся все витамины

Диетолог Алексей Ковальков в рамках круглого стола, посвященного проблематике витаминизации в России и мире, назвал продукт, в котором содержатся все витамины."В мясе есть, по сути, все витамины. Когда люди садятся на белковые диеты, я не скажу, что это хорошо, но они получают витамины, зубы от цинги у них не выпадают",– объяснил эксперт.По словам медика, россияне делятся на две категории: одни принимают витамины периодически, другие этого никогда не делают. Ковальков отметил, что у первой категории здоровье "не намного лучше".Специалист подчеркнул, что в природе содержатся хелатные комплексы витаминов и микроэлементов, которые гораздо лучше усваиваются организмом.