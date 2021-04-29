Диетолог назвал продукт, в котором содержатся все витамины
"В мясе есть, по сути, все витамины. Когда люди садятся на белковые диеты, я не скажу, что это хорошо, но они получают витамины, зубы от цинги у них не выпадают",
– объяснил эксперт.
По словам медика, россияне делятся на две категории: одни принимают витамины периодически, другие этого никогда не делают. Ковальков отметил, что у первой категории здоровье "не намного лучше".
Специалист подчеркнул, что в природе содержатся хелатные комплексы витаминов и микроэлементов, которые гораздо лучше усваиваются организмом.
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