Любовь к кофе, кровяное давление и генетика оказались связаны

Исследователи Университета Южной Австралии на примере 390435 человек выявили причинно-следственные генетические основания того, что здоровье сердечно-сосудистой системы, которое отражается в артериальном давлении и частоте сердечных сокращений, связано с потреблением кофе.Команда ученых обнаружила, что люди с высоким кровяным давлением, стенокардией и аритмией с большей вероятностью пили меньше обычного кофе, кофе без кофеина или вообще избегали кофе по сравнению с людьми без таких сердечно-сосудистых проблем. И все это было основано на генетике.Получается, генетика активно регулирует количество выпиваемого кофе и защищает людей от чрезмерного употребления данного напитка. По словам ученых, люди подсознательно самостоятельно регулируют безопасный уровень потребляемого кофеина в зависимости от того, насколько высоко их кровяное давление. Это, вероятно, является результатом защитного генетического механизма.То есть тот, кто пьет много кофе, вероятно, более устойчив к кофеину с генетической точки зрения, чем тот, кто пьет очень мало. И наоборот - человек, не пьющий кофе, или тот, кто пьет кофе без кофеина, более склонен к побочным эффектам кофеина и более подвержен высокому кровяному давлению, заявляют исследователи.