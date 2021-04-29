Что делать, если сахар в крови повышен или понижен

Уровень сахара в крови — крайне важный показатель, который может указывать на развитие серьезных заболеваний.Норма глюкозы в крови, взятой натощак из вены, от 3,9 до 5,6 ммоль/л (70–100 мг/дл).Иные результаты могут свидетельствовать о следующих состояниях:От 5,6 до 6,9 ммоль/л — преддиабет. В организме происходят некоторые процессы, увеличивающие риск развития диабета.7 ммоль/л и выше — гипергликемия. Зачастую это свидетельствует о наличии сахарного диабета.Ниже 3,9 ммоль/л — гипогликемия. Опасное состояние, которое может указывать на ряд серьезных нарушений в организме.При этом следует помнить, что повышенный уровень сахара в крови не всегда свидетельствует о диабете. В некоторых случаях он может сигнализировать о гипертиреозе, раке, панкреатите или сильном стрессе.Так или иначе, тревожные результаты анализов необходимо обсудить с терапевтом. Медик установит причину, поставит точный диагноз и объяснит, как вернуть уровень глюкозы в норму.