Ученые создали инструмент для спасения младенцев
Исследование, опубликованное в журнале NMR in Biomedicine, описывает более простой и надежный способ оценки концентраций метаболитов в мозге младенца, по сравнению с имеющимися на сегодня. Об этом рассказал руководитель исследования Райан Ларсен, исследователь из Института передовых наук и технологий им. Бекмана при Университете Иллинойса в Урбан-Шампейне.
По словам доктора Эллен Грант, соавтора исследования, измеряя концентрацию ключевых метаболитов, ученые могут выявить некоторые проблемы на раннем этапе, своевременно вмешиваясь, чтобы предотвратить повреждение растущего мозга.
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