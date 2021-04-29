Ученые создали инструмент для спасения младенцев

Ученые создали новый инструмент с открытым доступом, который позволяет врачам и ученым оценивать здоровье мозга младенцев по концентрации различных химических маркеров, называемых метаболитами, в головном мозге. Инструмент собрал данные 140 младенцев, чтобы определить нормальные диапазоны этих метаболитов.Исследование, опубликованное в журнале NMR in Biomedicine, описывает более простой и надежный способ оценки концентраций метаболитов в мозге младенца, по сравнению с имеющимися на сегодня. Об этом рассказал руководитель исследования Райан Ларсен, исследователь из Института передовых наук и технологий им. Бекмана при Университете Иллинойса в Урбан-Шампейне.По словам доктора Эллен Грант, соавтора исследования, измеряя концентрацию ключевых метаболитов, ученые могут выявить некоторые проблемы на раннем этапе, своевременно вмешиваясь, чтобы предотвратить повреждение растущего мозга.