Ученые создали инструмент для спасения младенцев

Ученые создали новый инструмент с открытым доступом, который позволяет врачам и ученым оценивать здоровье мозга младенцев по концентрации различных химических маркеров, называемых метаболитами, в головном мозге. Инструмент собрал данные 140 младенцев, чтобы определить нормальные диапазоны этих метаболитов.

Исследование, опубликованное в журнале NMR in Biomedicine, описывает более простой и надежный способ оценки концентраций метаболитов в мозге младенца, по сравнению с имеющимися на сегодня. Об этом рассказал руководитель исследования Райан Ларсен, исследователь из Института передовых наук и технологий им. Бекмана при Университете Иллинойса в Урбан-Шампейне.

По словам доктора Эллен Грант, соавтора исследования, измеряя концентрацию ключевых метаболитов, ученые могут выявить некоторые проблемы на раннем этапе, своевременно вмешиваясь, чтобы предотвратить повреждение растущего мозга.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Педиатрия

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь