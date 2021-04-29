Американские ученые научились бесследно удалять шрамы

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Ученые из Стэнфордского университета расшифровали химические и физические сигналы, которые побуждают клетки кожи формировать рубцовую ткань.Это дало им ключ к перепрограммированию клеток, чтобы кожа восстанавливалась без образования шрамов, сообщается в издании Stat News.Рубцовая ткань образуется, когда кожа заживает, но не восстанавливается. Она не такая прочная, не может шевелиться, на ней не растут волосы, не выделяется пот… Все это не давало покоя ученым, которые захотели найти способ избавить людей от напоминаний о несчастных случаях, операциях или других стечений обстоятельств.Научное открытие удалось сделать благодаря экспериментам на мышах. Именно их клетки подверглись перепрограммированию. И ученые получили результат: раны у мышей зажили полностью, и на коже не появились шрамы. Кожа на заживленном месте выглядит точно так же, как не поврежденная.Теперь специалисты собираются провести опыты на более крупных животных с плотной кожей, таких, как свиньи. Они надеются, что их работа может привести к созданию легкодоступного средства от шрамов.