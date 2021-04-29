Диетолог рассказала, как унять тягу к шоколаду

Есть более здоровая альтернатива.Если вы не готовы отказаться от шоколада, но по определенным причинам не можете его больше употреблять, есть прекрасная, совершенно безвредная альтернатива – кэроб – измельченный порошок получаемый из предварительно высушенных плодов рожкового дерева.Диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram рассказала в каких количествах и как кэроб употреблять.Важно, что плоды богаты клетчаткой, антиоксидантами, а также оказывают антисептическое действие. Особенно их хорошо использовать при расстройствах ЖКТ. Но диетолог детям до 3-х лет не рекомендует давать продукты, которые содержат кэроб, так как он может нанести вред организму. Порошок кэроба чаще всего применяется в выпечке. Но также он может быть полноценной заменой какао и кофеина для людей, которые не могут или не желают употреблять.Взрослым также нужно помнить, что этот продукт для вашего организма может быть аллергеном, поэтому нужно вводить его в свой рацион постепенно и в небольшом количестве. Его можно добавить к сухофруктам, финикам, орехам и получатся отличные полезные конфеты.Стоит отметить, что содержание жиров в кэробе в 10–11 раз ниже, чем в какао-порошке, а кальция в нем в 3 раза больше. При этом продукт имеет даже собственную сладость.«В порошке присутствуют витамины: холин, группы В, витамин РР, С, Е. Минеральные вещества: калий, кальций, магний, селен, медь, марганец, железо, фосфор и натрий. А также пищевые волокна, вода, зола и в небольшом количестве насыщенные жирные кислоты», – заявила диетолог.