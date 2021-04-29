Недержание мочи у мужчин и женщин: названы главные причины

Проблема, о которой не принято говорить.В пожилом возрасте появляется еще одна запретная и деликатная тема для обсуждения. Речь идет о недержании мочи.И как бы неприятно не было, но эта тема требует обсуждения, поскольку с недержанием сталкиваются многие пожилые люди. И если вы или близкий человек столкнулся с этой проблемой, то пришел момент узнать об этом подробнее.Существуют разные виды недержания и недержание мочи встречается чаще всего. По статистике каждый третий человек встречается с таким симптомом и в более раннем возрасте.Выяснив с каким типом недержания вы столкнулись, станет легче подобрать средства, чтобы справиться с вызванными неудобствами. К каждой конкретной ситуации есть свой подход, с помощью которого комфорт будет обеспечен.Причины недержания могут быть разными, а некоторые присущи только мужскому или женскому организму.Стрессовое недержаниеСтрессовое недержание — это самый часто встречающийся вид женского недержания. Это может происходить при ослабленных мышцах тазового дна, которые поддерживают мочевой пузырь. При этом мышцы сокращаются недостаточно, чтобы удерживать влагу. И при кашле, сильном смехе или чихании возможно подтекание жидкости. Иногда ее может быть много. И хотя такой вид недержания присущ больше женскому организму, у мужчин он тоже встречается в 10% случаев.Женщины могут встретиться с недержанием в момент беременности, после родов, когда тазовые мышцы не обрели свой обычный тонус. А также женщины после 40 лет, в период возрастных особенностей, когда мышцы могут ослабнуть. Есть случаи, когда это происходит при занятиях спортом.Императивное недержаниеИмперативное недержание — это состояние когда мочевой пузырь находится в гиперактивном состоянии. Позыв к мочеиспусканию всегда происходит неожиданно, остановить мочеиспускание бывает практически невозможно. Подтекание может быть с большим количеством влаги. И если нормой считается опорожнять мочевой пузырь от 4—8 раз в день, то более частое посещение туалета, в том числе и по ночам, говорит об императивном недержании. Это более частый тип недержания у мужчин, когда появляется заболевание предстательной железы.Функциональное недержаниеЕсли недержание связано с соматическим или психическим заболеванием, то врач может поставить диагноз функционального недержания.Смешанное недержаниеЕсть комбинации стрессового и императивного недержания. И какой-то тип наиболее выражен. Это называется смешанным недержанием.Нейрогенный мочевой пузырьНейрогенный мочевой пузырь — при котором недержание происходит при невозможности полного контроля мозгом мочевого пузыря. Это может быть следствием различных заболеваний.У мужчин встречаются несколько типов недержанияПодтекание жидкости после мочеиспускания.При этом мочевой пузырь не опорожняется полностью, и подтекание происходит после завершения процесса. Причина этому слабые мышцы тазового дна.Недержание при переполненном мочевом пузыре.В подобном состоянии происходит периодическое подтекание жидкости из-за переполненного мочевого пузыря. Обычно причиной становится повреждение нервов или обструкция мочевого пузыря.Очень часто невозможно понять симптомы, чтобы точно выяснить тип недержания. Поэтому врачи советуют в течение одной или двух недель вести наблюдения и записывать необходимые данные в дневник. Таким образом, к врачу вы придете с ясной картиной симптомов. Постановка диагноза и лечение не вызовет затруднений.Результатом будет приобретенный вновь комфорт и уверенность.