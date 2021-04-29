Недержание мочи у мужчин и женщин: названы главные причины
В пожилом возрасте появляется еще одна запретная и деликатная тема для обсуждения. Речь идет о недержании мочи.
И как бы неприятно не было, но эта тема требует обсуждения, поскольку с недержанием сталкиваются многие пожилые люди. И если вы или близкий человек столкнулся с этой проблемой, то пришел момент узнать об этом подробнее.
Существуют разные виды недержания и недержание мочи встречается чаще всего. По статистике каждый третий человек встречается с таким симптомом и в более раннем возрасте.
Выяснив с каким типом недержания вы столкнулись, станет легче подобрать средства, чтобы справиться с вызванными неудобствами. К каждой конкретной ситуации есть свой подход, с помощью которого комфорт будет обеспечен.
Причины недержания могут быть разными, а некоторые присущи только мужскому или женскому организму.
Стрессовое недержание
Стрессовое недержание — это самый часто встречающийся вид женского недержания. Это может происходить при ослабленных мышцах тазового дна, которые поддерживают мочевой пузырь. При этом мышцы сокращаются недостаточно, чтобы удерживать влагу. И при кашле, сильном смехе или чихании возможно подтекание жидкости. Иногда ее может быть много. И хотя такой вид недержания присущ больше женскому организму, у мужчин он тоже встречается в 10% случаев.
Женщины могут встретиться с недержанием в момент беременности, после родов, когда тазовые мышцы не обрели свой обычный тонус. А также женщины после 40 лет, в период возрастных особенностей, когда мышцы могут ослабнуть. Есть случаи, когда это происходит при занятиях спортом.
Императивное недержание
Императивное недержание — это состояние когда мочевой пузырь находится в гиперактивном состоянии. Позыв к мочеиспусканию всегда происходит неожиданно, остановить мочеиспускание бывает практически невозможно. Подтекание может быть с большим количеством влаги. И если нормой считается опорожнять мочевой пузырь от 4—8 раз в день, то более частое посещение туалета, в том числе и по ночам, говорит об императивном недержании. Это более частый тип недержания у мужчин, когда появляется заболевание предстательной железы.
Функциональное недержание
Если недержание связано с соматическим или психическим заболеванием, то врач может поставить диагноз функционального недержания.
Смешанное недержание
Есть комбинации стрессового и императивного недержания. И какой-то тип наиболее выражен. Это называется смешанным недержанием.
Нейрогенный мочевой пузырь
Нейрогенный мочевой пузырь — при котором недержание происходит при невозможности полного контроля мозгом мочевого пузыря. Это может быть следствием различных заболеваний.
У мужчин встречаются несколько типов недержания
Подтекание жидкости после мочеиспускания.
При этом мочевой пузырь не опорожняется полностью, и подтекание происходит после завершения процесса. Причина этому слабые мышцы тазового дна.
Недержание при переполненном мочевом пузыре.
В подобном состоянии происходит периодическое подтекание жидкости из-за переполненного мочевого пузыря. Обычно причиной становится повреждение нервов или обструкция мочевого пузыря.
Очень часто невозможно понять симптомы, чтобы точно выяснить тип недержания. Поэтому врачи советуют в течение одной или двух недель вести наблюдения и записывать необходимые данные в дневник. Таким образом, к врачу вы придете с ясной картиной симптомов. Постановка диагноза и лечение не вызовет затруднений.
Результатом будет приобретенный вновь комфорт и уверенность.
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