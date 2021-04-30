Как обрести внутренний покой?

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В нашей голове громоздятся воспоминания, тревоги, планы, переживания, страхи. Все это мешает обрести душевный покой, отдохнуть от забот и суматохи. Нас беспокоит прошлое и будущее, из-за этого мы забываем, что пребываем в настоящем, где события или уже случились, или еще не произошли. Наша задача - обратить внимание на окружающую реальность, не используя фильтры прошлого и будущего.Так уж получается: люди не могут достичь этого состояния годами, а то и всю жизнь. Что нам мешает? Прошлое складывается в сложные узоры, образует конструкции и нагромождения из мыслей, чувств, слов, состояний, желаний, и большая часть этой вавилонской башни устремляется в заоблачную высь - прямиком в будущее. Эта постройка, казалось бы, бесконечна: на ней постоянно образуются новые наросты и отмирают старые, что-то живёт веками, а что-то обращается в пыль от одного толчка.Внутренний покой невозможен без физического покояСреди этих конструкций очень легко потерять себя, потому что мы представляем собой настоящее, мы всегда находимся в настоящем времени, но где это настоящее в башне, которая никогда не прекращает свою постройку? Мы насильно останавливаем себя только тогда, когда компоненты этой башни внезапно начинают разговаривать на разных языках: происходят сбои в психической деятельности. Растут конфликты. Слова противоречат чувствам, чувства не совпадают с желаниями, нереализованные желания порождают болезненные состояния.Человек не выдерживает веса собственных нагромождений. Постоянно нужно что-то делать, куда-то идти, кому-то что-то дать или взять у кого-то, обменяться, расти, нападать, обороняться, прятаться, убегать, одним словом - действовать.Движение - это жизнь, как известно. Но как понять, что объект движется, если он никогда не находился в состоянии покоя? Это смахивает на те физические задачки с поездами, где непонятно, кто из нас едет медленней, кто быстрее, а кто вообще - в другую сторону. Разобраться в этом, с точки зрения психологии, проще всего, только остановившись и разобрав каждый параметр задачи отдельно. Поняв, как работает механизм. И задав ему в качестве ориентиров не другие поезда, а более надёжные, статичные указатели, вешки и флажки.Я говорю о том, что внутренний покой невозможен без состояния физического покоя в первую очередь. Людей тревожит прошлое и будущее, из-за этого они частенько забывают, что находятся в настоящем, где всё либо уже прошло, либо ещё не случилось. Где всё происходит так, как происходит, и жизнь и её процессы просто случаются.Задача тревожащегося - обратить внимание на окружающую физическую реальность, не подставляя в неё фильтры прошлого и будущего, не связывая эти времена между собой. В каком помещении человек находится (или в открытом пространстве), что его окружает, в какой он позе, как ощущаются части тела, выражение лица, мимика, внутренние органы.Как физический мир прямо сейчас влияет на человека: цвет, свет, запахи, текстуры, звуки - что происходит, является ли это для человека приятным либо неприятным, стоит ли сменить локацию, если какой-то параметр невыносимо раздражает?В физическом комфорте, в отсутствии раздражителей, можно заняться мыслями. Вернее, их отсутствием. Задача медитативная: сесть или лечь поудобнее, и выкинуть из головы мысли о прошлом и будущем. Ощутить и услышать только настоящее.Ничего не нужно делать, никуда не надо идти, никому ничего не должен , а все текущие процессы - они просто есть, и вторая задача - эти процессы принять без какой-либо фильтрации и оценки.Есть тревога? Фиксирую: есть тревога.Что делать? Ничего, сидеть или лежать дальше с тревогой, не пытаясь на неё повлиять, срочно починить, исправить, убрать, подавить, как-либо проконтролировать.Есть гнев? Также. Радость? Отлично. Не пытаюсь её удержать, просто фиксирую её в здесь и сейчас.Нет чувств? Не бывает. Либо на какие-то чувства наложены запреты и барьеры, и их по каким-либо причинам нельзя выражать, либо человек в принципе не обучен это делать.Обрести внутренний покой без искренней и безоценочной интерпретации своих чувств, эмоций и ощущений нереально. Потому что за примесью неизвестных "химикатов" невозможно отличить нужный компонент. Необходимо научиться разбираться. Самый короткий и надёжный путь - выражать всё, что первым приходит в голову. Потом придёт понимание, насколько это было близко к истине (спойлер: скорее всего, на 100%).Покой моментально может и не явиться. Может понадобиться время, может понадобиться много времени на переформатирование собственной жизни. Каждый идёт в своём индивидуальном темпе.Стоит оно того, например, потому, что отсекается всё лишнее, ненужное, неважное, бесполезное, мёртвое, тяжёлое, тянущее вниз и назад, деструктивное. И тогда появляется выбор: куда идти и что делать.