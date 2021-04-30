Лишний вес в возрасте 40 и старше: как стать стройнее в середине жизни?

Риск появления лишнего веса в среднем возрасте увеличивается, этому в том числе способствует физиология.Будем честны, очень многие люди начинают полнеть в промежуток между 30 и 40 годами, женщины часто обзаводятся лишним весом после 50 лет, столкнувшись с менопаузой. Ближе к середине жизни, после 30-ти, человеческий организм начинает терять мышечную массу. За десять лет теряется до 5 процентов мышц, которые являются сжигателями калорий. Теряя мышечную массу, мы автоматически усваиваем больше калорий.Между тем физически человеческое тело в середине жизни совершенно не нуждается в такой калорийной прибавке – более того, ему нужно еще меньше, чем было. Это связано с тем, что при сокращении мышечной массы происходит замедление метаболизма.«В возрасте после 40 лет вашему организму требуется меньше калорий, поскольку он начинает сжигать их гораздо меньше при пониженной активности. Те излишки калорий, которые вы потребляете, начинают накапливаться в виде жира», - назвали эксперты одну из причин лишнего веса в интервью изданию Times Now.Также способствуют увеличению веса в возрасте 40 и старше гормональные изменения. Особенно чувствительны к ним женщины: когда их организм теряет эстроген, он начинает удерживать жир, особенно на животе. У мужчин с возрастом уменьшается уровень тестостерона, также способствуя увеличению жировых отложений.Почему не нужно мириться с лишним весом. Старение, увеличение жировой ткани – все это влияет на то, как тело перерабатывает глюкозу или сахар, выделяемый из пищи для получения энергии. Процессы такой переработки также могут замедляться, приводя к увеличению уровня сахара в крови, развитию предиабета и диабета 2 типа, повышающего риск сердечных заболеваний и других опасных состояний, включая слепоту, ампутации.Как стать стройнее в среднем возрасте.Специалисты дают три универсальных рекомендации.Заниматься физическими нагрузками. Необходимо движение, силовые упражнения – все, что развивает и укрепляет мышечную ткань.Получать достаточно белка. С возрастом этот элемент в пище становится еще более важным, он помогает предотвратить быструю потерю мышц. Телу нужно от 1 до 1,5 граммов белка на килограмм веса. Его следует распределить на весь дневной рацион, потребляя не менее 20-25 граммов белка за завтраком.Уменьшить потребление калорий. Даже если ваша пища исключительно здоровая, нужно понимать: потребление калорий не может быть таким же, как в молодости, иначе лишний вес неизбежен.