Развенчаны популярные мифы о пользе супа
Культура супов распространена была в Советском союзе и фразы о пользе жидкого для желудка слышали в каждой семье. Так надо или нет? С хлебом или без? Гастрит будет или нет.
На эти вопросы ответила диетолог Татьяна Лакуста.
Нет обязательных условий и рекомендаций по его употреблению. Хочешь — ешь, не хочешь — есть много других способов приготовить овощи.
Будет ли без него гастрит? Не будет. Суп не является фактором защиты слизистой желудка. Но если вы не едите супы, а едите макароны с кетчупом, сосисками/ бутерброды с колбасой и не помните вида овощей в вашей тарелке, то скорее всего в развитии гастрита будет играть фактор плохого рациона, а не суп.
А если любишь суп? Если любишь:
не зажаривай всмерть лук с морковкой
не добавляй много масла и не пережаривай
побольше овощей, сделай его максимально густым и не разваривай их до молекул
добавь бобовых
добавь специй
подавай с кучей душистой зелени
Разнообразь его овощами — от горошка и спаржевой фасоли до брокколи и селеры.
А хлеб? Установки — есть все с хлебом для сытости, «хлеб всему голова» — пошли из тяжелых времен коллективизации, войны, послевоенной бедности и тяжелого труда. Мясо — дефицитно, голый суп — не насытит, а с хлебом — уже не такой желудок пустой будет.
Времена прошли, а привычки остались. Суп можно есть без хлеба и не заставлять есть его других.
Компот на десерт будет? А на десерт поставьте стаканчик ягод или тарелку фруктов. Все мы уже знаем о жидких углеводах в подобных напитках, которые здоровья не добавляют.
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