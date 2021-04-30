Развенчаны популярные мифы о пользе супа

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Необязательно включать суп в рацион.Культура супов распространена была в Советском союзе и фразы о пользе жидкого для желудка слышали в каждой семье. Так надо или нет? С хлебом или без? Гастрит будет или нет.На эти вопросы ответила диетолог Татьяна Лакуста.Нет обязательных условий и рекомендаций по его употреблению. Хочешь — ешь, не хочешь — есть много других способов приготовить овощи.Будет ли без него гастрит? Не будет. Суп не является фактором защиты слизистой желудка. Но если вы не едите супы, а едите макароны с кетчупом, сосисками/ бутерброды с колбасой и не помните вида овощей в вашей тарелке, то скорее всего в развитии гастрита будет играть фактор плохого рациона, а не суп.А если любишь суп? Если любишь:не зажаривай всмерть лук с морковкойне добавляй много масла и не пережаривайпобольше овощей, сделай его максимально густым и не разваривай их до молекулдобавь бобовыхдобавь специйподавай с кучей душистой зелениРазнообразь его овощами — от горошка и спаржевой фасоли до брокколи и селеры.А хлеб? Установки — есть все с хлебом для сытости, «хлеб всему голова» — пошли из тяжелых времен коллективизации, войны, послевоенной бедности и тяжелого труда. Мясо — дефицитно, голый суп — не насытит, а с хлебом — уже не такой желудок пустой будет.Времена прошли, а привычки остались. Суп можно есть без хлеба и не заставлять есть его других.Компот на десерт будет? А на десерт поставьте стаканчик ягод или тарелку фруктов. Все мы уже знаем о жидких углеводах в подобных напитках, которые здоровья не добавляют.