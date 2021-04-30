Необычный секрет вина, о котором мало кто догадывается

Бокал вина – для многих простой способ расслабиться после тяжелого рабочего дня. Однако для веганов эта привычка может стать проблемой. Конечно, маловероятно, что яйца, молочные или морские продукты будут использоваться в процессе приготовления. Однако далеко не все осознают, что в любимом бокале каберне присутствуют не только фрукты.«Есть определенные продукты животного происхождения, которые использовались в виноделии на протяжении многих лет. Эти продукты чаще всего используются для осветления, смягчения вина или исправления дефектов вкуса», - рассказывает Эндрю Уилсон, винодел из винодельни Goose Ridge Estate.Это могут быть яичные белки, используемые для удаления резких танинов; молоко, используемое для удаления фенольных смол из красных или белых вин; желатин, используемый для полировки танинов в красном вине. Использование любого из этих продуктов не позволит называть вино веганским.Хотя может показаться, что легко заменить продукты животного происхождения на растительные, проще сказать, чем сделать. Во многих странах присутствуют ограничения на ингредиенты, которые могут применяться при производстве вина. Однако в последнее время на рынке появилось больше веганских вариантов.«Все время появляются новые продукты на растительной основе, которые дают виноделам больше инструментов для замены животных продуктов», - подчеркивает Уилсон.