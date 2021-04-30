Пребиотики положительно влияют на головной мозг, показал эксперимент

Суррейский университет показал, что с помощью пребиотиков возможно улучшить психическое состояние человека. Пребиотики представляют собой ингредиенты в пище, стимулирующие рост и активность полезных кишечных бактерий. В частности, это касается бифидобактерий и лактобацилл.Известно, что кишечная микрофлора влияет на множество процессов в теле, включая иммунитет и психическое здоровье. Был проведен эксперимент с участием 64 здоровых женщин 18-25 лет. На протяжении 28 дней женщины получали раз в день добавку с галактоолигосахаридами (комплекс углеводов, способствующий росту бифидобактерий) или плацебо. Параллельно проводилась регулярная оценка настроения, уровня тревожности и качества сна. Об изменениях в микрофлоре кишечника говорил анализ стула.Оказалось, по сравнению с группой плацебо, у женщин из основной группы нормализовался состав кишечной микрофлоры, снизился уровень тревожности и в целом улучшился психический статус. По словам ученых, вещества, вырабатываемые полезными бактериями, воздействуют на определенные рецепторы в головном мозге, улучшая его работу.