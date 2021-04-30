5 вещей, за которые не нужно извиняться

Отношения с окружающими не всегда гладкие – споры, ссоры и просто отстаивание своего мнения присутствуют в любых отношениях. В результате люди извиняются за некорректные слова или поступки. Но всегда ли извинения уместны и правильны? Мы узнали у психолога Сергея Устименко, за какие 5 вещей никогда не нужно извиняться.1. За то, что делает вас счастливымЕсли для вас смысл жизни в том, чтобы быть счастливым человеком, тогда не нужно извиняться за то, что делает вас таким.Исключение: если вы, к примеру, изменили своему партнеру (мужу, жене или человеку, с которым в отношениях), он об этом узнал и вы понимаете, что сделали ему больно, есть смысл сказать о своих сожалениях за боль, которую причинил ваш поступок. Если вы, конечно, чувствуете эти сожаления. Ведь именно вы нарушили социальную договоренность о верности в отношениях (даже если договоренность не была озвучена).2. За ваши чувства, эмоции и действияВаши чувства, эмоции и действия являются естественным следствием ваших восприятий и убеждений – так есть ли смысл извиняться за то, что является частью закона причинно-следственной связи?Исключение: к примеру, если ваши эмоции, чувства или действия доставляют сильный дискомфорт другому человеку, можно выразить сожаления по этому поводу.Но если такое происходит периодически, возможно, есть смысл это изменить: поменяйте свое отношение к происходящему или попробуйте изменить восприятие другими людьми ваших эмоций и поступков.3. За жизненные ошибкиЖизненные ошибки не являются чем-то негативным, а наоборот, это естественно, если человек развивается.В природе нет такой вещи, как ошибка, мы называем этим словом результат, который отличается от ожидаемого.Например, мы сменили работу и думали, что это сделает нас счастливыми, но этого не произошло, ведь новая работа не соответствует нашим желаниям. Теперь мы можем спросить себя, чего нам не хватает и как мы можем это создать в своей жизни. Или можем понять, что дело было не в работе, а в том, как мы относимся к тому, что имеем и т. д.Поэтому то, что большинство людей называет ошибкой, на самом деле является опытом, благодаря которому мы лучше познаем себя и мир. Не совершают ошибок лишь люди, которые стоят на месте, поэтому наличие ошибок – показатель развития.4. За жизнь для себяЭто ваша жизнь и ваше право прожить ее так, как вам хочется. Но помните также: тот, кто учитывает только себя, может остаться сам. Важно не забывать о чувствах важных для вас людей, однако правильно расставлять приоритеты, ведь это ваша жизнь.5. За правдуНет необходимости кем-то казаться или врать кому-то, чтобы сделать ему приятно. Обычно большее значение имеет не то, что вы говорите, а то, как вы это говорите. Поэтому старайтесь быть честными с другими людьми, но делайте это в приемлемой форме.