Замуж за нарцисса: как спасаться от абьюзера

Многие из нас не обращаются к психологам, даже когда им явно нужна помощь специалистов. При этом, чтобы навести порядок в жизни или разобраться в отношениях, иногда нужно послушать совет компетентного человека со стороны. Поэтому в каждом выпуске подкаста "Грабли" мы с экспертами разбираем одну из историй, которыми делятся с нами читатели и слушатели.Этот эпизод посвящен классической проблеме: женщина попадает в уязвимую ситуацию и становится жертвой абьюза. Этот термин сегодня все чаще встречается в Сети и подразумевает форму психологического, физического, сексуального или экономического насилия над человеком. По статистике ВОЗ, треть женщин на планете подвергается какому-либо виду насилия в отношениях.Мы обратились к психологам и основателям проекта ы с вопросами, что делать и как спасаться, как не попасть в лапы абьюзеру и распознать первые тревожные звоночки, и какие вещи в ваших отношениях должны прозвучать как набат.Что мы обсуждаем?История нашей героини может быть знакома многим женщинам. В их отношениях с мужем все было хорошо, пока они оба зарабатывали. Когда она родила и оказалась без зарплаты с маленькими декретными, выяснилось, что муж не хочет обеспечивать ее и ребенка."Иногда он решается что-то мне выделить, но унижает вопросами. Расспрашивает, на что мне деньги, куда я собираюсь их потратить. Еле выпрашиваю у него 500 рублей. Один раз он вообще предложил определить сумму, которую он будет выдавать мне в месяц...Один раз он оставил меня совсем без денег, а потом пришел с работы и начал издеваться."О том, как справиться с такой ситуацией, мы поговорили с психологами проекта и основателям проекта Let's Stop Abuse Леонидом и Екатериной.