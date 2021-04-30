Почему важно не замалчивать проблемы в отношениях

Не ждите, что партнер сам догадается, почему вы на него обижены.Любые отношения — это большая работа обоих партнеров. Чтобы создать и, главное, укрепить любовный союз, каждый в паре должен понимать, что проблемные моменты не стоит замалчивать и ждать, что неудобные моменты как-то решатся сами собой. Так никогда не бывает. Мы решили разобраться, какие моменты совместной жизни чаще всего пары, особенно молодые, не спешат обсуждать.Снова этот бытОчень часто разочарование происходит именно на этом этапе, когда мы узнаем человека максимально близко. Происходит это уже после того, как вы решили съехаться и попробовать жить вместе. Именно на этом этапе зарождаются проблемы, которые при отсутствии решения превращаются в снежный ком. Нередко наступает момент разочарования партнером, вы не успеваете отдыхать друг от друга, так как делите общую жилплощадь. Начинаются первые скандалы и упреки. Уже на этом этапе стоит взять за привычку обсуждения всех проблем, скопившихся за короткий период. Если вам есть что сказать друг другу, это нужно сказать и обсудить. Вы заметите, насколько реже вы начнете раздражаться из-за того, что партнер вас не понимает.Проблемы в интимной жизниВторая по популярности проблема пар, которые довольно долго живут вместе. Без качественной интимной жизни рано или поздно возникнет разлад, какими бы близкими на эмоциональном уровне не были ваши отношения. Кроме того, отказ от близости со стороны одного из партнеров может зародить обиду в другом партнере, а накопленные переживания, как вы знаете, рано или поздно вырываются, провоцируя грандиозный скандал. Ваша задача — не допустить накопления отрицательных эмоций и решить все недопонимания на самом раннем этапе, пусть обсуждение таких интимных моментов и не всегда дается просто.Конфликт интересовПока вы встречаетесь и имеете больше личной свободы, разница интересов не бросается в глаза. Все меняется, когда вы решаете жить вместе и стать ближе. Некоторым людям очень сложно принять тот факт, что у партнера есть какая-то жизнь отдельно от него. Особенно часто это происходит в парах, где интересы помимо дома есть только у одного партнера. Допустим, один из вас домосед, а второй «дышит» путешествиями. Начинает зарождаться напряжение. Если не обговорить подобные «острые» моменты в самом начале, конфликта точно не избежать.Неравномерное распределение финансовВопрос «куда уходят наши деньги?» может стать основной причиной конфликтов в паре. Конечно, до начала ведения совместного быта, вы можете даже не подозревать, что ваш у вас в принципе могут развиться конфликты на этой почве. Если вы не договорились заранее, какой формат бюджета вы будете вести, если это общий бюджет, сколько денег может уходить на личные расходы каждого и т. д., может настать момент, когда терпение одного из партнеров лопнет и снова завяжется конфликт. Молчать и ждать, когда партнер перестанет брать крупные суммы на свои увлечения из общего бюджета, учитывая тот факт, что вы, например, копите на что-то важное, бесполезно — это нужно обсудить и убедиться, что партнер вас понял и принял информацию к размышлению.