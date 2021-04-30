Домашняя химия вредней автомобильных выхлопов

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В средствах бытовой химии содержатся такие концентрации опасных аэрозольных частиц, что они перекрывают по этому показателю автомобильные выхлопы. Британские ученые призывают ограничить использование освежителей и очистителей.Даже небольшие изменения в выборе средств бытовой химии и гигиены имеют огромное значение для нашего здоровья. Так, если мы откажемся от традиционных дезодорантов для тела в пользу шариковых, а лак для волос поменяем на гель, то это намного снизит воздействие на наше здоровье аэрозольных частиц. Они выбрасываются в воздух из всех этих балончиков под давлением. Ученые решили оценить содержание в них летучих органических соединений (ЛОС), которые в 1980-е годы пришли на смену гораздо более опасным хлорфлоркарбонам.Увы, даже ЛОС могут образовывать фитохимический смог при соединении с оксидом азота под воздействием солнечных лучей. В 2000-е годы максимальный выбор ЛОС в атмосферу происходил по вине автомобилей, но последующее внедрение жестких экологических стандартов позволило улучшить ситуацию. В противоположность этому, глобальные выбросы ЛОС от аэрозолей каждый год растут, следуя за ростом уровня жизни граждан развивающихся стран.Сегодня ЛОС применяются в 93% всех аэрозолей, как установили исследователи. Естественно, что это касается и многочисленных продуктов бытовой химии и гигиены. Именно поэтому ученые и призывают человечество задуматься об их замене.