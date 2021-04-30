Рекомендации по ковиду в РФ обновят

Минздрав РФ планирует обновить рекомендации в отношении защиты граждан от коронавируса, его выявления и лечения. Готовится уже десятая по счету версия этого документа.Еще в начале прошлого года человечеству не было вообще ничего известно о том, что такое COVID-19, первые случаи которого стали фиксироваться на территории китайского Уханя. По мере роста числа пациентов и распространения пандемии по планете, ученые и врачи стали получать больший объем информации. На его основе и составлялись первые протоколы лечения. Естественно, что по мере роста данных, протоколы пересматривались. К примеру, изначально всех без исключения людей с подтвержденным диагнозом коронавирус в начале 2020 госпитализировали или отправляли в изоляторы. Позднее стало понятно, что таких пациентов будут миллионы, и многие могут вполне нормально лечиться на дому или проходить самоизоляцию.Появлялись и лекарства, разработанные для других болезней, но эффективные в отношении ковида. К ним относятся препараты дексаметазон, ремдесивир, а также японское лекарство от гриппа фавипиравир. Стало понятным, что подключать тяжелых больных к ИВЛ нужно только в самую последнюю очередь. так как при погружении в искусственную кому шансы на выздоровление резко ухудшаются. И вот теперь российский Минздрав подготовил уже десятую версию рекомендации по лечению, профилактике и диагностике коронавируса.В ней обновляется список рекомендуемых к использованию препаратов, содержатся советы по наблюдению за пациентами с легкой и средней формами болезни. При этом составители подчеркнули, что нынешняя версия рекомендаций - далеко не последняя. По мере поиска новых средств профилактики и лечения COVID-19 рекомендации будут обновляться.