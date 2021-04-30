Врач предупредил об опасности приема лекарств и БАДов с йодом

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Бесконтрольный прием привычных для многих лекарственных средств от боли в горле на основе йода может нанести здоровью серьезный вред. Особенно это опасно, как рассказал врач Сергей Грошев, слова которого приводит издание «Слово и Дело», для людей с проблемами щитовидной железы.Именно поэтому эндокринологи советуют перед тем, как начать прием такого рода лекарственных средств, проверить состояние щитовидной железы. И если проблемы с ней имеются, то с препаратами на основе йода нужно быть крайне внимательными, поскольку они могут эти проблемы серьезно усилить.Так, если говорит о полоскании горла, то такие препараты можно считать относительно безопасными. Причиной этого является как то, что концентрация йода в них довольно мала, да и используются они, как правило, не дольше недели.А вот прием таблеток, бальзамов и других лекарственных средств с высокими дозами йода внутрь может обернуться непоправимым вредом для здоровья. Поэтому здесь обязательно нужна консультация специалистов.Также врач отметил, что Россия относится к странам с невысоким риском йододефицита, что также нужно учитывать. Также нужно понимать, что на организме негативно сказывается как недостаток йода, так и его переизбыток, именно поэтому и важно найти золотую середину, не увлекаться БАДами. И помочь в этом во многом может соответствующий рацион питания.«Хотелось бы предостеречь от самостоятельного использования БАДов с йодом, высокодозных лекарственных препаратов. В первом случае эффект плохо предсказуем: БАДы не проходят такой серьезный контроль, как лекарства, прежде чем попасть в продажу. Медикаменты с высокой дозой йода назначаются только врачом и при очень ограниченном списке болезней», — подчеркнул Грошев.