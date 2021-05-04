Эксперт: укреплять мышцы тазового дна следует только по рекомендации врача

Женщин всегда интересовало, как укрепить мышцы тазового дна. Все дело в том, что имбилдинг (интимная гимнастика) помогает укрепить здоровье и решить некоторые гинекологические проблемы. Комментирует врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, маммолог, врач УЗ-диагностики клиники "МедикСити", к.м.н. Вероника Берсенева: "Мышцы, связки, фасции и соединительная ткань образуют так называемое тазовое дно. Они выполняют поддерживающую функцию для матки, мочевого пузыря и других органов малого таза. Одна из мышц также подтягивает прямую кишку и удерживает ее содержимое.Многие наверняка слышали об упражнениях Кегеля, которые рекомендуются пациенткам с недержанием мочи и пролапсом начальной стадии. Для них упражнения могут стать спасением. В последнее время благодаря современным технологиям укрепление мышц тазового дна стало еще более актуальной темой. Сейчас гинекологи рекомендуют женщинам аппараты с биологической обратной связью. Они оснащены пультом управления, при этом на экране можно видеть данные о сокращении мышц, что позволяет регулировать интенсивность тренировок, а также тренажеры помогают женщине стимулировать «правильные» мышцы.В каких случаях используются тренажеры: для восстановления после родов (сначала необходимо пройти реабилитацию); для профилактики и лечения пролапсов (опущения) мышц тазового дна (наиболее эффективно при начальных проявлениях). При выраженном пролапсе и при тяжелых формах недержания мочи тренировка мышц менее эффективна и рекомендуется пациенткам для профилактики.К сожалению, пролапс бывает не только у пожилых женщин, хотя снижение тонуса мышц и связано с выработкой половых гормонов. А в климактерическом периоде их становится меньше, что влияет на эластичность мышц тазового дна не меньше, чем на упругость кожи на лице и шее. Пролапс может возникнуть после беременности и родов. Внутритазовая фасция (она состоит из соединительной ткани) удерживает все как на ладони и снимает нагрузку со связочного аппарата. Если после родов нарушается функционал фасции, вся нагрузка ложится как раз на связки. И тогда происходит пролапс.Боли, тянущие ощущения и проблемы в интимной жизни - поводы обратиться к врачу. Есть несколько противопоказаний к тренировке мышц тазового дна: менструация; воспалительные заболевания органов малого таза; послеоперационный период; беременность и ранний послеродовой период. Некоторые пытаются укреплять мышцы самостоятельно.Однако если проводить упражнения неправильно, можно не достичь результата и даже навредить себе. Только врач-гинеколог сможет назначить вам специализированный тренажер, сделанный из качественных материалов. Тренажеры подбираются индивидуально для каждой пациентки. Также врач назначит комплекс упражнений, который подойдет именно вам. Не занимайтесь самолечением и обращайтесь к специалисту".