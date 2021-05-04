Названа идеальная диета для здоровья сердца

Ешьте больше овощей и рыбы.Чтобы сердце работало, как мотор до самых седин, а сосуды оставались чистыми – питайтесь по средиземноморской диете. Этот тип питания довольно популярен, и вот опять медики подтвердили, что лучшего рациона для здоровья сердца и сосудов не найти.Средиземноморская диета – это, в том числе морепродуктыПреимущества такой диеты давно оценили жители стран Средиземноморья: продолжительность жизни у них выше, а смертность от болезней сердца и сосудов – меньше, чем у восточно европейцев, северных европейцев и американцев. Участники исследования – люди с атеросклерозом и другими сердечно-сосудистыми патологиями питались по средиземноморской диете 3 месяца. И уже за столь короткий период уровень холестерина, который ведет к закупориванию сосудов, у них стал гораздо ниже.Средиземноморская диета в основном состоит из растительных продуктов, при этом не исключаются мясо, рыба, море и молочные продукты. Диета базируется не на рекомендациях по отслеживанию ежедневного количества жиров, белков и углеводов и не на калорийности рациона. А на частоте употребления определенных групп продуктов за разные интервалы времени. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition.Основные принципы средиземноморской диеты таковы:Используйте оливковое масло в качестве основного кухонного жира. Каждый основной прием пищи, а не перекус, должен сбалансировано включать овощи, фрукты, зерновые.Еженедельно необходимы как минимум две порции рыбы и две — белого мяса. Старайтесь выбирать молочные продукты с низким содержанием жира и избегайте сладких йогуртов и молочных напитков.Яйца не запрещены, но их рекомендуется съедать не больше 4-х за неделю.Алкогольные напитки можно употреблять в сочетании с едой, предпочтение отдается вину. Но увлекаться спиртным не стоит.