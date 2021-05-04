7 детокс-продуктов, которые спасут вас в праздники

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Пасха, майские праздники, пикники на природе – как уберечь свой организм и снизить нагрузку на печень и почки? Эксперты рассказали, какие детокс-продукты питания способны нам в этом помочь.ЛимонКроме витамина С, в этом продукте питания присутствуют вещества, которые активизируют работу желудочно-кишечного тракта и выводят токсины из нашего организма. Всего 1 литр воды с лимонным соком в день способен сохранить чистоту вашей кожи, здоровье почек и хорошее настроение.ИмбирьЧай с тертым корнем имбиря – отличный напиток для поддержки иммунитета и не только! Этот детокс-продукт спасет вас от неважного утреннего самочувствия, в случае длительной ночной вечеринки накануне. Имбирь содержит антиоксиданты, которые защищают наш организм от отравлений.АртишокМега детокс-средство, которое нормализует работу желчного пузыря и отвечает за регенерацию клеток печени. Артишок способствует выведению солей из организма, борется с отеками, контролирует выработку желчи, снижает образование газов в кишечнике, улучшает пищеварительные процессы.СвеклаЭтот продукт питания популярен благодаря своим желчегонным свойствам, медики называют свеклу «печеночным пылесосом». Оптимальный вариант для хорошей работы организма в праздники – 1 ложка сока свеклы в сутки.Зеленый чайОтличный детокс-продукт и помощник после сытного пикника, а также натуральное желчегонное средство. Зеленый чай способен убрать алкогольную интоксикацию и восстановить работу желчного пузыря.ВиноградВ этом продукте питания содержится большое количество калия, витаминов и антиоксидантов, необходимых для нормальной работы почек. Виноград – отличный продукт для профилактики желчнокаменной болезни.Коричневый рисБлагодаря своим абсорбирующим свойствам, рис используется как компонент для диеты, направленной на выведения шлаков и солей из нашего организма. Коричневый рис способен успокаивать слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта. Поэтому многие диетологи рекомендую сделать рис одним из основных продуктов питания в нашем рационе.