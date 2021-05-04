Симптомы астмы, которые нельзя игнорировать

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Чаще всего страдают женщины.Астмой называют хроническое заболевание легких, поражающее бронхи. Бронхи переносят воздух в легкие и из них, когда мы дышим. Кислород проходит через кровоток во все части нашего тела.У людей, имеющих в анамнезе астму, легкие и стенки бронхов становятся постоянно воспаленными и очень чувствительными к различным факторам. Когда люди с астмой вдыхают «триггеры астмы», такие как дым, загрязненный или холодный воздух, плесень или химические вещества, бронхи сжимаются в ответ. Это ограничивает поток воздуха и затрудняет процесс дыхания. Триггеры астмы могут быть разными для каждого человека и могут меняться со временем.Кто чаще болеет астмой?К 15 годам астма поражает больше мальчиков, чем девочек. После 15 лет астма чаще встречается у девочек и женщин, чем у мальчиков и мужчин.Исследователи полагают, что гормоны эстроген и прогестерон могут влиять на женские дыхательные пути. Изменение уровня гормонов во время менструального цикла, а также во время беременности и менопаузы может повлиять на дыхательную систему у женщин с астмой.Некоторые женщины больше подвержены риску астмы:Женщины, которые живут в городах, особенно в районах с низким доходом. Загрязнение воздуха, внутренние аллергены (например, тараканы) и табачный дым чаще встречаются в городских районах с низким уровнем дохода.Как астма влияет на женщин?Исследования показывают, что астма может влиять на женщин иначе, чем на мужчин.Женщины могут испытывать больше симптомов, чем мужчины. Женщины, страдающие астмой, чаще обращаются в больницу для лечения и используют больше быстродействующих или «спасательных» лекарств, чем мужчины, которые страдают астмой.Женщины с астмой имеют больше проблем со сном и больше беспокойства, чем мужчины.Легкие у женщин меньше по объему, чем у мужчин. Это может сделать женщин более чувствительными к триггерам астмы и затруднить дыхание во время приступа астмы.Какие симптомы астмы?Симптомы астмы включают в себя:затрудненное дыхание;хрипы и шумы во время дыхания;кашель;одышка;тяжесть в груди во время дыхания;расстройства сна.У вас может быть только один или два из этих симптомов, или вы можете испытывать все. Симптомы астмы некоторые люди испытывают только ночью или в холодную погоду.Как диагностируется астма?Многие люди имеют астму с детства, некоторые в более позднем возрасте. Симптомы астмы могут быть похожи на симптомы других заболеваний, таких как хроническая обструктивная болезнь легких, пневмония, бронхит, тревожные расстройства и болезни сердца.На консультации ваш лечащий врач сначала собирает анамнез болезни, вы должны подробно рассказать обо всех симптомах и причинах их возникновения. Важно описать условия во время которых возникает патологическая реакция. Для оценки вашего состояния здоровья необходимо выполнить несколько тестов.Спирометрия.Специальный прибор под названием спирометр измеряет, сколько воздуха вы можете выдохнуть. Он также измеряет, как быстро вы можете выдувать воздух. Ваш врач может дать вам лекарство, а затем повторно протестировать вас, чтобы увидеть, корректирует ли воздействие лекарств патологическое состояние.Как лечится астма?Астма — это хроническое заболевание. Это означает, что ее можно лечить, но нельзя вылечить. Правильно подобранные лекарства и сознательное их использование позволит достичь значительного улучшения состояния здоровья.Какие меры помогут бороться с астмой:Употреблять медицинские препараты согласно инструкции и по рекомендациям врача.Не корректировать дозы и время приема самостоятельно.Не прекращать прием лекарств самостоятельно.Иногда рекомендуют сделать прививку от гриппа. Грипп может быть очень опасен для женщин с астмой.Какие распространенные триггеры астмы?Многие факторы могут вызвать приступ астмы. И то, что вызывает астму у одного человека, может не вызывать астму у другого. Общие триггеры астмы включают:табачный дым и загрязненный воздух;моча животных, слюна и перхоть (чешуйки кожи, которая происходит от домашних животных, таких как кошки и собаки);пылевые клещи и таракан;плесень;пыльца и другие аллергены в воздухе (например, от деревьев и травы);ароматизаторы (включая средства личной гигиены, такие как лосьоны или бытовые товары, такие как свечи);физическая активность (так называемая астма, вызванная физическими упражнениями)холодный воздух;дым от костра;консерванты в спирте;некоторые химические вещества в чистящих средствах или других типах химических веществ, которые вы можете использовать на работе или дома.Если вы испытываете симптомы астмы или другие расстройства в системе дыхания, обязательно обратитесь за помощью к врачу. Прогрессирование болезни может привести к летальному исходу. Иногда приступы астмы начинаются во время сна, важно чтобы в это время у вас были под рукой лекарства. При получении адекватного лечения ваше состояние очень быстро улучшится.