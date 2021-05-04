Анемия: названы симптомы и методы предотвращения

Анемию связывают с дефицитом микроэлементов.Анемия относится к тем состояниям, что возникают на фоне развития других патологических процессов. Согласно этому симптоматическое самостоятельное лечение не будет иметь должного результата. Важно установить основную причину развития анемии. Какие факторы влияют на возникновение нарушения.Анемия — это нарушение, для которого характерно развитие дефицита определенных микроэлементов, а именно фолиевой кислоты, железа или витамина В12. В большинстве случаев встречается именно железодефицитная анемия, со снижением уровня гемоглобина и эритроцитов в крови.Какие существуют виды анемии?В зависимости от основной причины анемии различают ее следующие виды:Железодефицитная анемия (низкий уровень железа) нарушает процесс выработки достаточного количества гемоглобина для формирования эритроцитов.Дефицит витамина В12 исключает возможность выработки достаточного количества красных кровяных телец.Развитие кровотечений вызывает геморрагический вид анемии.При гемолитической форме наблюдается разрушение эритроцитов, в результате аутоиммунных заболеваний и др.Основные причины развития анемииФакторов, которые могут вызвать развитие анемии является достаточно большое разнообразие. Однако к наиболее распространенным причинам относятся:несбалансированное питание, в результате чего организм отмечает дефицит необходимых веществ;развитие инфекций (хронического, скрытого характера);кровопотеря, которая может быть вызвана геморроем, обильной менструацией, проведением оперативных вмешательств;новообразования;глистные инвазии, что при локализации в кишечнике не дают возможности усваиваться в полном объеме полезным веществам.Какие симптомы указывают на развитие анемии?При отсутствии лечения анемии, постепенно ткани испытывают кислородное голодание, и как следствие возникает гипоксия. В начале нарушение имеет не выраженные симптомы в виде слабости, что соответственно оттягивает момент обращения к врачу. Также дополнительно возникают следующие состояния:быстрая утомляемость;мышечная слабость;головная боль, головокружение и потеря сознания;нарушение МЦ у женщин;бледность кожи;учащенное сердцебиение;снижение артериального давления.Заметим, что эти состояния могут свидетельствовать не только о развитии анемии, но и другом патологическом процессе. Также для каждого вида анемии и в зависимости от особенностей организма характерны специфические симптомы (например, ломкость ногтей и заеды в уголках рта при дефиците железа).Диагностика и лечениеСразу при подозрении на анемию назначается проведение лабораторного анализа крови.Лечение анемии заключаться в первоочередном устранении ее причины. Так, например, при наличии проблемы в виде недостаточного поступления питательных веществ — корректируется рацион и назначаются соответствующие препараты (например, препараты железа при железодефицитной анемии) для устранения дефицита.С целью предотвращения развития анемии необходимо правильно питаться с включением в рацион продуктов насыщенных витаминами и железом, проходить профилактические осмотры и своевременно лечить заболевания ЖКТ, почек.