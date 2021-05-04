Названы основные симптомы отравления алкоголя

Четкой дозы алкоголя, которая может вызвать отравление не существует.Проблема чрезмерного употребления алкоголя является очень распространенной, но при этом часто игнорируемой. Стресс и проблемы, возникшие в результате пандемии COVID-19 значительно повысили процент населения ищущий решения возникших ситуаций за стаканом алкоголя. Да и майские праздники совсем близко, и для любителей громко праздновать высокие риски развития алкогольного отравления. Какие симптомы указывают на этоМеханизм развития алкогольного отравления возникает при употреблении его чрезмерного количества. Четкой дозы алкоголя, которая может вызвать отравление не существует, каждый случай индивидуален и зависит от ряда факторов.Какие симптомы указывают на развитие алкогольного отравления?При развитии алкогольного отравления, этанол содержащийся в спиртных напитках оказывает негативное влияние на функционирование дыхательного центра головного мозга и ЦНС. Согласно этому у пострадавшего возникают следующие симптомы:тошнота и рвота;невозможность критически оценивать свое состояние;смутная речь;потливость, гиперемия кожи;дрожь зрачков;перевозбуждение;шаткая походка и нарушение координации движений.Одним из опасных состояний при отравлении является то, что на первый взгляд пьяный человек выглядит будто бы он уснул, хотя высокая вероятность потери сознания. Указывать на обморок будет невозможность привести в чувство, бледность кожных покровов, медленное и прерывистое дыхание. Возможно появление судорог, которые представляют угрозу для жизни.ТактикаПервоначально при ухудшении состояния больного необходимо вызвать скорую помощь. Если пострадавший в сознании необходимо давать ему обильное питье. В случае потери сознания необходимо перевернуть его на бок, чтобы избежать удушения рвотными массами и западанию языка. При возможности необходимо укрыть человека одеялом, ведь при отравлениях алкоголем температура тела сильно снижается.Также помочь уменьшить токсическое воздействие алкоголя на организм поможет препарат «АЛКО-ГОН», который связывает и выводит продукты распада алкоголя и метаболиты. Однако заметим, что препарат имеет противопоказания и при критических состояниях пострадавшего противопоказано его принимать!Поэтому важно быть осторожными с самостоятельным назначением лекарственных препаратов. Запрещается при алкогольном отравлении снова давать алкоголь и оставлять в одиночестве потерпевшего. Попытка принять холодный душ или вывести на свежий воздух в холодное время также является не целесообразной, поскольку даже при ощущении жара температура тела является пониженной. Это в свою очередь повышает риски дополнительного развития переохлаждения.Далее в стационаре больной будет получать необходимую дезинтоксикационную терапию в отделении токсикологии.Тогда возникает вопрос, а как не отравиться алкоголем? Отметим, что на процесс отравления влияет множество факторов: количество выпитого; особенность организма на реакцию на этиловый спирт; физическая подготовка и масса тела; качество алкоголя.Поэтому точно можно сказать, что даже при желании употреблять алкоголь несмотря на его вред, важна его умеренность.Помните, что чрезмерное злоупотребление алкоголем может вызвать отравление, особенно это касается случаев употребления некачественных спиртных напитков. Последствия этого опасны и даже смертельные. Поэтому будьте осторожны!