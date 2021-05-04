Простая проверка покажет, кто пострадает от болезней головного мозга

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Британские ученые разработали обонятельный тест, который может помочь врачам определить людей с повышенным риском развития неврологических состояний, таких как болезни Паркинсона и Альцгеймера.Система, созданная исследователями из Лондонского университета королевы Марии, представляет собой ароматические масла, заключенных в капсулу, располагающуюся в тестовой полоске. Капсула раздавливается, и полоска начинает пахнуть. Известно, что еще до появления тремора и прочих симптомов, характерных для нейродегенеративных недугов, у пациентов с болезнями Паркинсона и Альцгеймера начинает страдать обоняние.Причина в скрытой дегенерации мозга (одними из первых поражаются зоны, отвечающие за распознавание запахов). Согласно статистике, у многих людей гипосмия или аносмия - частичная или полная потеря обоняния - может произойти до того, как будут обнаружены когнитивные проблемы. Эксперименты показали, что тестовую систему легко использовать пожилым людям. Также ее предлагается применять для мониторинга процесса выздоровления у лиц с коронавирусной инфекцией (распространенный симптом - отсутствие обоняния).