Турецкий диетолог: ваша тарелка должна быть «разноцветной» для здорового питания

Диетолог Эда Балджи, преподаватель кафедры питания и диетологии академии меднаук Университета Бейкент (Турция), рассказала, как сделать рацион максимально сбалансированным и здоровым. Для здорового питания, как подчеркнула исследовательница, ваша тарелка должна быть "разноцветной"."Разноцветная" тарелка — залог того, что вместе с едой ваш организм получает достаточный объем питательных элементов каждой группы. Балджи заявила, что продукты питания желтого, зеленого, оранжевого, красного, белого, фиолетового и других цветов приносят разную пользу для организма. Для того, чтобы получать все необходимые для жизнедеятельности вещества в нужном объеме, следует употреблять разноцветную еду."От цвета еды зависит гораздо больше, чем можно предположить. Например, употребление красных и фиолетовых продуктов позволит вам получить полезные для здоровья антиоксиданты. В красных продуктах содержатся фотохимические элементы, способствующие укреплению памяти и сердечно-сосудистой системы. Ликопин, который входит в состав красных продуктов, снижает вероятность развития онкологических заболеваний. Томаты, свекла, малина, клубника, красный виноград — все это необходимо употреблять на регулярной основе", — рассказывает Балджи.Антиоксидантами богаты и оранжевые продукты — апельсины, морковь, тыква, и так далее. В желтых продуктах, как правило, повышен уровень витамина C. Плюс, желтая еда способствует правильной работе пищеварительной системы и оптимизирует работу мозга. Белые продукты укрепляют иммунитет и снижают уровень "плохого" холестерина. Зеленые продукты очень богаты витаминами, плюс, они содержат в себе ценные минералы. Зеленые продукты тоже укрепляют иммунитет, кроме того, они полезны для ментального здоровья.