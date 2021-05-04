Ученые разобрались, как убить супербактерии

Ученые выяснили, как антибиотик «последней инстанции» убивает бактерии. Выводы Имперского колледжа Лондона и Техасского университета также могут выявить потенциальный способ сделать антибиотик более мощным.Антибиотик колистин считается лекарством последней инстанции для инфекций, вызванных несколькими супербактериями. Несмотря на то, что он был открыт более 70 лет назад, процесс его работы до сих пор оставался загадкой.Теперь исследователи обнаружили, что колистин пробивает дыры в бактериях, заставляя их лопаться, как воздушные шары. Работа, опубликованная в журнале eLife, также определила способ сделать антибиотик более эффективным в уничтожении бактерий.Акшай Сабнис, ведущий автор работы, отмечает: «По мере того, как глобальный кризис устойчивости к антибиотикам продолжает усиливаться, колистин становится все более и более важным препаратом. Раскрывая принцип действия этого старого антибиотика, мы могли бы предложить новые способы уничтожения бактерий».