Анорексия: как вовремя заметить расстройство пищевого поведения

Анорексия — это один из видов расстройства пищевого поведения.Расстройства питания — это проблемы психического здоровья, которые вызывают экстремальное и опасное пищевое поведение, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем, а иногда и смерти. Некоторые расстройства пищевого поведения также связаны с чрезмерными физическими нагрузкамиЖенщины, страдающие анорексией, строго ограничивают количество пищи, чтобы избежать увеличения веса. Люди с анорексией обычно испытывают сильный страх набрать вес и могут думать, что они толстые, даже когда они уже слишком худые. Женщины с анорексией также могут чрезмерно тренироваться в спортивном зале и изнурять свой организм физическими нагрузками. Это большой стресс для всего организма.Какая разница между анорексией и другими расстройствами питания?Женщины с анорексией и булимией имеют патологическое психическое состояние, которое влияет на процесс питания и распорядок физических активностей. Эти навязчивые привычки угрожают их здоровью и жизни. Употребление недостаточного количества килокалорий приводит к нарушению функционирования всех систем органов.Кто подвержен риску анорексии?Анорексия чаще встречается у девочек и женщин, чем у мальчиков и мужчин.Анорексия чаще встречается среди девочек и молодых женщин, чем среди пожилых женщин. В среднем, у девочек развивается анорексия в 16 или 17 лет. Девочки — подростки в возрасте от 13 до 19 лет и молодые женщины в возрасте от 20 лет наиболее склонны к такому состоянию.Обычно наибольшую предрасположенность имеют модели, эта профессия требует поддержания четких параметров тела. Некоторые женщины считают что похудение придаст им уверенности в себе. Подростки могут иметь феномен подражания.Какие симптомы анорексии?Анорексия вызывает физические и психологические изменения. Некоторые другие симптомы анорексии включают:печаль и капризность;медленное мышление;плохая память;тонкие, ломкие ногти и волосы;ощущение постоянного холода из-за снижения внутренней температуры тела;ощущение слабости, головокружение;чувство усталости или вялости;сухая, пятнистая или желтая кожа;сильный запор или вздутие живота;слабые мышцы или опухшие суставы;нерегулярный менструальный цикл.Девочки или женщины с анорексией также могут иметь изменения в поведении, такие как:Все время говорят о весе или еде.Не едят или едят очень мало.Отказ от еды в присутствии других.Вызывают у себя рвоту после употребления пищи.Прием слабительных или диетических таблеток.Много тренируются.Люди с анорексией могут также иметь другие проблемы со здоровьем, включая депрессию, беспокойство или злоупотребление психоактивными веществами.Что вызывает анорексию?Исследователи считают, что расстройства пищевого поведения могут возникать из-за сочетания физиологии человека и жизненных событий. Эта комбинация включает в себя наличие определенных генов, конституцию тела, самооценку, социальный опыт, историю семейного здоровья, а иногда и другие психические заболевания.Многочисленные исследования доказали, что в таких случаях возникает необычная активность в головном мозге. Можно отметить изменение уровня серотонина и других гормонов, этот факт ученые также связывают с возникновением расстройств питания.Как анорексия влияет на здоровье женщины?При анорексии организм не получает необходимой ему энергии из пищи, поэтому он замедляется и перестает нормально работать. Со временем анорексия может повлиять на ваше тело следующими способами:Проблемы с сердцем: снижение артериального давления, замедление сердечного ритма, нерегулярное сердцебиение. В некоторых случаях это провоцирует сердечный приступ и внезапную смерть.Анемия — уменьшение количества эритроцитов и гемоглобина в них. При анемии кровь недостаточно насыщена кислородом и нарушается его адекватный транспорт ко всем органам.Кости становятся тонкими и хрупкими, из-за отсутствия поступления в них достаточного количества минералов и микроэлементов.Камни в почках или почечная недостаточность.Нарушение менструального цикла. Нерегулярные менструации и полное их отсутствие приводят к проблемам с беременностью.Во время беременности повышается риск выкидыша, кесарева сечения или рождения ребенка с низким весом при рождении.Анорексия — это серьезное заболевание, которое также может привести к смерти. Исследования показали, что от анорексии умирает больше женщин и девочек, чем от любого другого расстройства пищевого поведения или серьезной проблемы психического здоровья, такой как депрессия. У многих людей с анорексией также есть другие проблемы с психическим здоровьем, такие как депрессия или беспокойство.Важно помнить, чтобы уменьшить негативные последствия для здоровья, необходимо обратиться к врачу при возникновении первых симптомов. Чем меньше вы находитесь в этом патологическом состоянии, тем быстрее восстановится состояние вашего организма.