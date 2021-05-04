Врачи предложили новый способ оценки риска развития аллергии

Первый стул ребенка (меконий) может многое рассказать о его здоровье. В частности, анализ содержимого подгузника позволит понять, разовьется ли у ребенка аллергия в первый год жизни. Университет Британской Колумбии установил: новорожденные, у которых аллергическая сенсибилизация развилась к одному году жизни, при рождении имели значительно меньшее количество мекония, отличающегося богатым составом.Меконий, который обычно выделяется в течение первого дня жизни, состоит из различных элементов, попадающих в организм ребенка и выводящихся из него во время развития, начиная с клеток кожи, околоплодных вод и различных метаболитов. Он содержит всевозможные молекулы, с которыми сталкивается ребенок в утробе матери.Анализ образцов мекония 100 младенцев показал: чем меньше различных типов молекул содержится в детском меконии, тем выше риск развития аллергии у ребенка к одному году. Ученые также обнаружили, что уменьшение количества определенных молекул было связано с изменениями ключевых бактериальных групп в составе микрофлоры. Эти группы бактерий играют решающую роль в развитии и созревании обширной экосистемы кишечных бактерий.Используя алгоритм машинного обучения, исследователи объединили информацию о меконии, бактериях и клинические данные, чтобы с высокой степенью точности (76%) предсказать, разовьется ли у ребенка аллергия.