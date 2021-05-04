Повышенная чувствительность к соли увеличивает риск гипертонии

Известно, что употребление соли в чрезмерных количествах увеличивает риск развития артериальной гипертонии. Людьми с повышенной чувствительностью к соли врачи называют тех, у кого организм реагирует на соль повышением давления сильнее, чем у других. Ученые знают об этом феномене сравнительно давно. Однако связь между солью, чувствительностью организма к ней и артериальным давлением до сих пор изучена плохо. Например, открытым оставался вопрос: повышенная чувствительность к соли – причина гипертонии или ее следствие?В новом исследовании ученые из США и Китая определили уровень чувствительности соли у 1604 человек, артериальное давление у которых было ниже 140/90 миллиметров ртутного столба (то есть, у них не было гипертонии). Для этого они сначала в течение недели «держали» участников на диете с низким содержанием соли, затем – неделю на диете с ее большим количеством. Параллельно с этим они отмечали, как меняется артериальное давление участников.За участниками исследования наблюдали более семи лет. Авторы обнаружили, что у людей с повышенной чувствительностью к соли риск развития гипертонии был на 43% выше, чем у людей с обычной чувствительностью.Ученые считают, что их новые данные свидетельствуют о том, что повышенная чувствительность к соли – именно причина, а не следствие гипертонии.«Это действительно поддерживает идею, что нам нужно уделять больше внимание уменьшению потребления соли среди всех людей», – считает Jiang He.Джианг Хи (Jiang He) из Университета Тьюлейн, соавтор исследования. Он напомнил, что контроль артериального давления снижает риск инфарктов и инсультов.Еще одной целью ученых было обнаружение генов, которые ответственны за повышенную чувствительность к соли, и связанных с ней биомаркеров. Однако в этом исследовании авторам не удалось этого сделать. Они считают, что в будущих исследованиях необходимо определить способы быстрого выявления людей с высокой чувствительностью к соли.Ученые надеются, что со временем персонализированная медицина представит различные средства для лечения и профилактики гипертонии у разных групп пациентов.