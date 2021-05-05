Ученые назвали факторы, повышающие риск тромбоза у детей при COVID-19

Инфекция COVID-19, спровоцированная новым коронавирусом, связана с тромботическими осложнениями у взрослых, но частота тромбозов у детей не определялась текущими исследованиями. Этот пробел решили заполнить ученые Пенсильванского университета.У большинства детей COVID-19 протекает в легкой форме, но коагулопатия связана с мультисистемным воспалительным синдромом (MIS-C), постинфекционным осложнением. Группа ученых провела многоцентровое ретроспективное когортное исследование для определения частоты тромбозов у детей, госпитализированных с COVID-19 или MIS-C.Из общего числа 853 госпитализаций (426 с COVID-19, 138 с MIS-C и 289 с бессимптомным течением COVID-19) было 20 пациентов с тромботическими событиями (ТС) (в том числе один инсульт). Пациенты с MIS-C имели самую высокую заболеваемость (6,5%) по сравнению с COVID-19 (2,1%) и его бессимптомным течением (0,7%).У пациентов с COVID-19 или MIS-C большинство тромботических событий (89%) произошло у пациентов старше 12 лет. При этом 71% ТС произошел, несмотря на тромбопрофилактику. Многофакторный анализ выявил следующие факторы, в значительной степени связанные с тромбозом: возраст старше 12 лет, рак, наличие центрального венозного катетера и MIS-C.