Нехватка этих витаминов может ухудшить течении болезни при COVID-19

Течение инфекции COVID-19 может оказаться тяжелым, если организм испытывает нехватку двух веществ.COVID может сделать тяжелым нехватка двух веществ в организме – витаминов группы В, железа.«Тяжелое течение COVID-19 может быть связано с недостатком двух веществ в организме: витаминов группы В, в частности В12, а также железа», - заявила в интервью диетолог Маргарита Макуха.Врач объяснила, что дефицит данных веществ ассоциируется с развитием анемии. Организм человека, страдающего анемией, не получает в достаточной степени кислород – такая особенность плохо сказывается на его сопротивляемости инфекциям.Кроме того работа иммунной системы может ослабевать, если организм испытывает нехватку витамина D или ему свойственны хронические заболевания (диабет, сердечно-сосудистые отклонения, почечная недостаточность), снижающие его адаптационные механизмы. Специалист посоветовала не принимать какие-то добавки или витамины. Она подчеркнула: такой прием оправдан только когда назначается врачом.