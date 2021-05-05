COVID и пищеварение: какие симптомы должны настораживать?

Хотя COVID-19 является респираторным заболеванием, он способен поражать разные части нашего тела, в том числе сказываться на состоянии пищеварительной системы.Вызывающий инфекцию вирус SARs-COV-2 проникает в дыхательные пути и поражает их, вызывая кашель, одышку и затрудненное дыхание – именно эти симптомы называются «классическими», когда речь идет о заражении коронавирусом. Но также вирус может прикрепляться к рецепторам ACE2, которые находятся в клеточных мембранах клеток, выстилающих многие органы, включая желудочно-кишечный тракт.Симптомы того, что COVID поражает пищеварение и вызывает желудочно-кишечные проблемы, могут варьироваться от одного человека к другому, но некоторые из них являются распространенными, встречаясь у многих заболевших. Вот признаки, которые в наше время должны настораживать любого, поскольку могут указывать на заражение коронавирусом.Диарея и боли в животе. Согласно исследованиям, в случае заболевания COVID-19 один из пяти человек начинает страдать расстройством желудка, сопровождаемым диареей или болями в животе. Некоторые врачи, опираясь на опыт наблюдений, говорят, что пациентам с коронавирусом, у которых развиваются эти симптомы, требуется больше времени, чем у другим людям, чтобы отфильтровать вирус из своего тела.Потеря аппетита. Китайские исследователи констатировали, что порядка 80% пациентов с COVID-19 в стране сообщили о потере аппетита.Тошнота. Примерно у 10% людей, заболевающих коронавирусной инфекцией, тошнота (иногда и диарея) возникает за два дня до развития лихорадки.Если вы испытываете какие-либо из этих симптомы – в особенности, если они сочетаются с повышенной температурой, кашлем, усталостью – необходимо изолировать себя от других и пройти тестирование.