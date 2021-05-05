Врач рассказала, на какие болезни указывают прыщи на лице

Высыпания на коже лица в большинстве случаев связаны с нарушением работы внутренних органов, сообщила врач-косметолог Марина Шестова.Она отметила, что высыпания на коже могут возникать, когда в организме слишком много токсинов: человек есть неправильные продукты, делает это регулярно, и рано или поздно системы жизнедеятельности не справляются."Вероятны проблемы с кишечником, печенью и желчным пузырем: поскольку желчь густая, она с трудом отходит. Страдают поджелудочная железа, двенадцатиперстная кишка, могут возникнуть боли в эпигастральной области (верхняя центральная область живота)", — сказала Марина Шестова.Тем не менее, по словам косметолога, высыпания не всегда сигнализируют о проблемах с желудочно-кишечным трактом. "Довольно много пациентов с абсолютно чистой кожей, но серьезными проблемами органов пищеварения", — дополнила эксперт.