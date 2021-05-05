О чем расскажет анализ мочи

Степень тяжести коронавируса можно определить по анализу мочи. Но есть и другие аспекты нашего здоровья, в диагностике которых этот анализ может пригодиться.Темный цвет мочи. Возможно, вы потребляете гораздо меньше жидкости, чем требуется организму. Темная моча - признак обезвоживания. Рекомендуется выпивать минимум восемь стаканов в день.Кровь в моче. Если вы видите кровь в моче, обратитесь к врачу без промедлений. Это может быть признаком заболеваний почек, увеличения простаты, рака мочевого пузыря или серповидно-клеточной анемии. Кровь в моче также может быть результатом спортивных перегрузок или приема лекарств.Неприятный запах. Обезвоживание и употребление определенных продуктов могут вызвать неприятный запах мочи. Но он также может быть ранним признаком некоторых заболеваний, таких как диабет, мочевые инфекции, проблемы с почками и печенью. Если вы постоянно ощущаете неприятный запах, поговорите со своим врачом.Беременность. Анализ мочи также используется для проверки на беременность. Такие тесты выявляют ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) - гормон, который присутствует только в организме беременных женщин.Камни в почках. Если вы часто ходите в туалет, но без особого результата, это может быть связано с камнями в почках, которые вызывают закупорку мочевыводящей трубки. Врач проверит мочу на кальций и определенный вид кислоты. Увеличенная простата, рак мочевого пузыря или сгустки крови также могут привести к закупорке