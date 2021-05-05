Названы веские причины добавить спирулину в рацион

Достаточно не больше 10 граммов.Вот уже несколько десятков лет спирулина считается суперфудом на ряду, к примеру, с ферментированным продуктом комбучей. Но может ли оказаться так, что свойства спирулины преувеличены и ее не обязательно включать в рацион? Диетолог Вера Паламарь назвала 8 причин, чтобы сделать это, а также рассказала, сколько нужно спирулины в нашей жизни.«Спирулина – одна из самых популярных добавок в мире. Она богата различными питательными веществами и антиоксидантами, которые могут быть полезны организму человека. Важно разобраться, как это работает», – говорит Вера Паламарь.Какие преимущества у спирулины для нашего здоровья?1. Спирулина богата многими питательными веществами.Она относится к сине-зеленым водорослям – это организмы, которые растут как в пресной, так и в соленой воде. Ее употребляли еще древние ацтеки, но популярной в современном питании она стала, когда НАСА предложило выращивать ее в космосе для использования астронавтами.Спирулину относят к суперфудам. Порция спирулины содержит большое количество питательных веществ, при этом обладает небольшой калорийностью:Одна столовая ложка (7 граммов) сухого порошка спирулины содержит:Белок – 4 граммаУглеводы – 1,7 гЖиры –1 г, включая жирные кислоты омега-6 и омега-3 в соотношении примерно 1,5:1,0Витамин B1 (тиамин) – 11% от суточной нормыВитамин В2 (рибофлавин) – 15% от суточной нормыВитамин B3 (ниацин) – 4% от суточной нормыМедь – 21% от рекомендуемой суточной нормыЖелезо – 11% от рекомендуемой суточной нормыЭнергетическая ценность – всего 20 калорийКачество белка в спирулине сравнимо с белком яйца. Он дает все необходимые незаменимые аминокислоты.Часто утверждают, что спирулина содержит витамин B12, но это не совсем правильно. Она содержит псевдовитамин B12, эффективность которого у людей не доказана.2. Спирулина – мощный источник антиоксидантов, которые могут защитить организм от окислительного стресса.Его основной активный компонент – фикоцианин. Это антиоксидантное вещество также придает спирулине уникальный сине-зеленый цвет.Фикоцианин может бороться со свободными радикалами и подавлять выработку воспалительных сигнальных молекул, обеспечивая впечатляющие антиоксидантные и противовоспалительные эффекты.3. Исследования показывают, что спирулина может снижать уровень «плохого» холестерина ЛПНП и может одновременно повышать «хороший» холестерин ЛПВП.4.Спирулина может способствовать снижению артериального давления.Считается, что это снижение связано с влиянием спирулины на увеличением производства оксида азота, сигнальной молекулы. Она помогает кровеносным сосудам расслабляться и расширяться.Доза в 4,5 грамма в день будет достаточно эффективной в профилактических мероприятиях при корректировки уровня артериального давления .5. Спирулина улучшает симптомы аллергического ринита.Аллергический ринит характеризуется воспалением носовых проходов. Это вызвано аллергенами окружающей среды, такими как пыльца, шерсть животных или даже домашняя пыль. Спирулина – популярное альтернативное лечение симптомов аллергического ринита, и есть доказательства того, что оно может быть эффективным .6. Спирулина может быть эффективным средством в комплексном лечении и профилактике анемии.Есть много разных форм анемии. Самая распространенная из них характеризуется снижением уровня гемоглобина или эритроцитов в крови. Анемия довольно часто встречается у пожилых людей и приводит к чувству слабости и усталости.В одном из исследований с участием пожилых людей с анемией в анамнезе добавки со спирулиной повышали содержание гемоглобина в эритроцитах и ??улучшали иммунную функцию.7. Спирулина может улучшить мышечную силу и выносливость.Окислительное повреждение, вызванное физическими упражнениями, является основным фактором мышечной усталости. Спирулина обладает антиоксидантными свойствами, которые могут помочь спортсменам и физически активным людям минимизировать этот ущерб.8. Спирулина может помочь контролировать уровень сахара в крови.2- 4 грамма в день, в комплексном лечении, может снижать уровень сахара у людей с диабетом 2 типа.Сколько можно спирулины в день?Стандартная дневная доза спирулины составляет 1-3 грамма, но эффективно используются дозы в районе 10 граммов в день. Обычно рекомендуется употреблять не более 2 столовых ложек (14 г) в день.Как же лучше употреблять спирулину?Спирулина выпускается в порошке, который можно разводить водой или добавлять в приготовленную пищу. Также эта водоросль продается в виде капсул и пилюль.Например, смешайте порошок спирулины со сладким смузи, чтобы замаскировать морской аромат. Сладкие фруктовые смузи лучше маскируют ее вкус. Перед смешиванием насыпьте примерно 1 чайную ложку порошка спирулины в ваш смузи. Хорошо со спирулиной сочетается смузи на основе банана, апельсина и манго, но так же можно брать любые спелые фрукты, которые вам нравятся.Порошок спирулины также хорошо подходит для смузи с добавлением шпината. Так же можно добавлять порошок спирулины при приготовлении овощных салатов.