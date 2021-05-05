Белковая пища в вечернее время приводит к повреждению сердца: список продуктов, запрещенных на ужин

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Новое исследование, опубликованное в Журнале молекулярной и клеточной кардиологии Университета Алабамы в Бирмингеме, показывает, что увеличение потребления аминокислот с разветвленной цепью в конце дня может отрицательно повлиять на здоровье сердечно-сосудистой системы.Результаты исследований на животных показывают, что потребление BCAA в конце активного периода - во время обеда - вызвало резкий рост сердца, что привело к увеличению размера кардиомиоцитов на 75% за четыре часа. Высокое потребление BCAA также ухудшало прогрессирование сердечных заболеваний.Мартин Янг, доктор философии, профессор отделения сердечно-сосудистых заболеваний UAB, посвятил большую часть своей карьеры изучению влияния циркадных ритмов на здоровье сердца и был удивлен результатами.«Это исследование подчеркивает взаимосвязь между здоровьем сердца и поведением, и в данном случае поведение - это то, в какое время дня мы должны есть определенные питательные вещества».По словам Янга, результаты этого исследования могут быть положительными для здоровых людей. Для людей с хроническими заболеваниями, такими как ожирение, диабет и болезни сердца, это может служить предупреждением.«Исследование поразило нас», - сказал Янг. «Мы обнаружили, что клетки сердца выросли на 75% в течение четырех часов после приема пищи с BCAA, но затем они снова вернулись к нормальному размеру в течение остальной части дня».Янг добавил, что увеличение сердечных клеток усугубило болезнь сердца.«В наших моделях еда с высоким содержанием BCAA во время обеда ухудшила ремоделирование сердца, что привело к резкому снижению сократительной функции сердца и, в конечном итоге, к развитию сердечной недостаточности», - сказал Янг. «Однако еда с высоким содержанием BCAA, эквивалентная времени завтрака, не имела вредного воздействия».Так следует ли людям начинать употреблять большую часть своих BCAA с утра? Янг говорит, что это исследование согласуется с этой идеей.Уже появляются популяционные исследования, которые предполагают, что мы должны есть больше белка за завтраком и меньше за ужином. Аминоксилоты BCAA содержаться в мясе, птице, рыбе, молочных продуктах, яйцах.