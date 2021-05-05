Назван фрукт, который может уберечь от переедания на ночь

Он поможет унять голод.Бывает так, что после тяжелого напряженного рабочего дня хочется полноценно расслабиться перед телевизором. Ну и конечно не обходится без вредных вкусняшек, к которым рука тянется сама. Единственная проблема заключается в том, что такой перекус, к сожалению, может повлиять на ваш сон. Какой фрукт можно есть перед сном.Зарегистрированный диетолог Трейси Локвуд Бекерман, доктор медицинских наук, утверждает, что то, что вы едите перед сном, может повлиять на качество сна, пищеварение, циркадные ритмы и возможные долгосрочные проблемы с кишечником.Она также объяснила, что когда вы едите лежа (например, в постели или на диване), то теряется гравитация, необходимая для того, чтобы еда, которую вы съели, двигалась сверху вниз. Поэтому, даже во время перекусов нужно сидеть.Вместе с тем доктор Бекерман утверждает, что перекус перед сном — это нормально, если вы не потребляете огромное количество калорий, поскольку это заставит желудок тратить больше времени на переваривание пищи, чем на отдых во время сна.Так что же можно есть перед сном?Потребление еды перед сном имеет много недостатков, но есть и положительные моменты. Небольшой перекус на 200 калорий — не назовешь основным приемом пищи, но он может помочь регулировать уровень глюкозы в крови и обуздать тягу к вредным продуктам.Поздно вечером организм может тяготеть к закускам с высоким содержанием рафинированного сахара и углеводов, что может побудить вас взять пакетик с чипсами, печеньем или сделать бутерброд с колбасой или сыром.Доктор Бекерман объясняет это тем, что такая еда дает мозгу человека толчок для выброса дофамина. Однако подобная пища не принесет пользы организму, мозгу или сну. Вместо этого диетолог настоятельно рекомендует съесть банан перед сном.Бананы богаты калием и магнием, которые помогают расслабить мышцы. Калий очень полезен для здоровья. Он может содействовать в регулировании сокращений сердечной мышцы, нормализации артериального давления, уменьшении задержки воды, предотвращении образование камней в почках и остеопороза, а также способствует передаче «сообщений» от тела к мозгу и наоборот.По данным Национального института здоровья, магний помогает организму в таких вещах, как нормализация функционирования мышц и нервов, поддержание уровня сахара в крови, а также обладает способностью синтезировать белок, укрепляет костную систему и играет важнейшую роль в клеточном метаболизме.Доктор Бекерман говорит, что если вам нужно что-то добавить к банану, то отдавайте предпочтение арахисовому маслу. Комбинация этих двух продуктов может улучшить качество ночного отдыха. Она называет такой перекус «снотворным чудом».Статья носит исключительно ознакомительный характер. По всем вопросам, касающимся поздних перекусов, обращайтесь к профессиональному диетологу или лечащему врачу.