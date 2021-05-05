Ученые назвали состояние, повышающее риск тяжелого течения COVID-19

Группа ученых из Университетской больницы в Марселе, Франция представила свое исследование в журнале Clinical Nutrition, посвященное изучению предрасположенности к тяжелой форме COVID-19.Ранее уже сообщалось, что дефицит цинка может иметь критическое значение, поскольку он связан с более высокой восприимчивостью к инфекциям. Ученые оценили распространенность гипоцинкемии на ранней стадии COVID-19, ее связь с факторами риска тяжелой формы COVID-19 и ее прогностическое значение для госпитализации по поводу респираторных осложнений в течение 10 дней.Для 152 пациентов с COVID-19 и 88 пациентов без COVID-19, поступивших в центры скрининга, была проведена оценка раннего прогнозирования тяжелой формы. Гипоцикемия чаще встречалась у пациентов с COVID-19 по сравнению с пациентами без соответствующей инфекции (27,6% против 11,4%). Пациенты пожилого возраста (65 лет) подвергались более высокому риску гипоцикемии. Она была связана с худшими прогнозами по тяжелому течению инфекции и госпитализацией по поводу респираторных осложнений в течение 10 дней.