Сезон пикников: как не стать жертвой клещей, комаров и пчел

Советы от доктора Комаровского.Весна в самом разгаре. С каждым днем становиться все теплее и теплее. Многие собираются на пикники, в лес, к воде. И именно там нас могут поджидать опасности в виде насекомых — клещей, комаров и пчел.Популярный украинский врач Евгений Комаровский на свое странице в Инстаграме напомнил своим подписчикам, что нужно делать, чтобы уберечь себя от укусов насекомых, и рассказал, как правильно использовать репелленты.Что нужно делать:Используйте репелленты только после тщательного знакомства с инструкцией.Для детей применяйте лишь репелленты, разрешенные к использованию в детском возрасте.Не используйте репелленты под одеждой, не наносите их на раны или воспаленные участки на коже.Лично обрабатывайте кожу ребенка, не разрешайте детям самостоятельно пользоваться репеллентами.Евгений Комаровский назвал 5 самых распространенных симптомов аллергииНе распыляйте аэрозоли репеллентов в закрытых помещениях и автомобилях.Берегите глаза! Сначала нанесите репелленты на руку, а затем уже на кожу лица.Помните: пчел, ос и шершней привлекает одежда ярких цветов и ароматная парфюмерия.Особая осторожность с оставленными на время сладостями (конфеты, фрукты и т.д.) и сладкими напитками: пчелы и осы могут попытаться разделить вашу трапезу. Накрывайте еду, закрывайте бутылки, следите за тем, что берете в руки и в рот.Не позволяйте детям пить из непрозрачных емкостей (алюминиевых банок, например).Не трогайте ульев, не исследуйте содержимое обнаруженного дупла и запрещайте это детям.При обнаружении роя пчел или ос не делайте резких движений, медленно отступайте.Пользуйтесь накомарниками и противомоскитными сетками.