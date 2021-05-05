Сезон пикников: как не стать жертвой клещей, комаров и пчел
Весна в самом разгаре. С каждым днем становиться все теплее и теплее. Многие собираются на пикники, в лес, к воде. И именно там нас могут поджидать опасности в виде насекомых — клещей, комаров и пчел.
Популярный украинский врач Евгений Комаровский на свое странице в Инстаграме напомнил своим подписчикам, что нужно делать, чтобы уберечь себя от укусов насекомых, и рассказал, как правильно использовать репелленты.
Что нужно делать:
Используйте репелленты только после тщательного знакомства с инструкцией.
Для детей применяйте лишь репелленты, разрешенные к использованию в детском возрасте.
Не используйте репелленты под одеждой, не наносите их на раны или воспаленные участки на коже.
Лично обрабатывайте кожу ребенка, не разрешайте детям самостоятельно пользоваться репеллентами.
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Не распыляйте аэрозоли репеллентов в закрытых помещениях и автомобилях.
Берегите глаза! Сначала нанесите репелленты на руку, а затем уже на кожу лица.
Помните: пчел, ос и шершней привлекает одежда ярких цветов и ароматная парфюмерия.
Особая осторожность с оставленными на время сладостями (конфеты, фрукты и т.д.) и сладкими напитками: пчелы и осы могут попытаться разделить вашу трапезу. Накрывайте еду, закрывайте бутылки, следите за тем, что берете в руки и в рот.
Не позволяйте детям пить из непрозрачных емкостей (алюминиевых банок, например).
Не трогайте ульев, не исследуйте содержимое обнаруженного дупла и запрещайте это детям.
При обнаружении роя пчел или ос не делайте резких движений, медленно отступайте.
Пользуйтесь накомарниками и противомоскитными сетками.
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