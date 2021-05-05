Шесть мифов о бронхиальной астме

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Ребенок может перерасти астмуЭтот миф появился, потому что у людей, которые болеют астмой с детства, ее течение может становится легче во взрослом возрасте. Такой взгляд опасен, поскольку может способствовать легкомысленному отношению к болезни, плохой приверженности к лечению и ее слабому контролю.Астма – хроническая болезнь. Это значит, что появившись однажды, она не может исчезнуть полностью. Доктор Джеймс Ли (James Li) из Клиники Мэйо указывает что у взрослых астма может «пропадать» на несколько лет, но затем возвращаться снова. В то же время, у большинства детей даже нет признаков «перерастания» астмы. Особенно нехарактерно это для тяжелого течения болезни.Еще одна причина, по которой некоторые ожидают, что астму можно «перерасти», состоит в том, что за ее иногда принимают другие болезни. Затруднения дыхания могут быть при бронхитах, бронхиолитах, пневмониях, напомнил доктор Ли.Астма – нервное расстройствоИногда можно услышать, что при астме основные проблемы – «в голове». То есть, главная причина приступов – паника, тревожность и другие подобные расстройства. Однако бронхиальная астма – соматическое заболевание: при ней первичны изменения в бронхах и иммунной системе.Психологические факторы способны оказывать влияние на течение астмы. Например, депрессия и тревожность могут затруднять контроль ее симптомов.Астма – инфекционная болезньЭто устаревшее представление о болезни. В 1950х годах ученые действительно не исключали, что антибактериальная терапия может оказаться эффективным средством против астмы. Однако все инфекционные гипотезы (позже они появлялись в новой форме) не выдержали испытания временем. Специфических возбудителей у болезни обнаружено не было, лечение антибиотиками не избавляет от болезни.Физическая активность противопоказана при астмеФизическая активность помогает контролировать бронхиальную астму. В этом сходятся все руководства по лечению этой болезни. Известно, что физические нагрузки могут быть триггером приступа астмы. Врачи считают, что это говорит не о том, что физкультура противопоказана, а о том, что медикаментозное лечение астмы нужно пересмотреть и сделать достаточным. Они указывают, что в большинстве случаев это должно решить проблему.Исследование показало, что пациенты, которые следуют рекомендованному врачами уровню физической активности, лучше контролируют астму, чем те, кто физически пассивен.Астма одинакова у всехЭто не так, у разных людей симптомы могут отличаться. Более того, они могут быть разными у одного человека от приступа к приступу, указывают специалисты из Кливлендской клиники. Один раз это могут быть кашель, свистящее дыхание и тяжесть в грудной клетке, другой – преимущественно затрудненное дыхание.Астма не смертельнаЭта болезнь в определенных случаях может длительно протекать без существенного ухудшения даже на фоне отсутствия лечения. Возможно, это помогло появиться мифу ее относительной безопасности. Такое мнение тоже может «заставлять» людей хуже лечиться.Астма может убивать. По оценкам ВОЗ в 2016 году от ее последствий в мире умерли более 400 тысяч человек. Большая часть этих смертей пришлась на страны с низким и средним уровнем доходов.