Развенчаны популярные мифы об ожирении

В них пора перестать верить.По оценкам Всемирной организации здравоохранения в мире около 650 миллионов взрослых страдают ожирением. Ожирение является распространенным серьезным заболевание, с которым связано множество заблуждений.Ниже представлен список из 5 распространенных мифов об ожирении:1. Для снижения веса необходимо меньше есть и больше двигаться.Во многих случаях непосредственной причиной ожирения является потребление большего количества калорий, чем необходимо организму, в течение продолжительного времени. Действительно, подавляющее большинство мер по снижению массы тела направлено на минимальное потребления калорий и повышение физической активности. Помимо диеты и физической активности существуют другие факторы, которые влияют на массу тела — недостаток сна, психологический стресс, хроническая боль, эндокринные (гормональные) деструкторы и прием определенных лекарств. Эти факторы увеличивают вероятность ожирения. Стресс, сон и боль — три взаимосвязанных фактора, которые могут вызвать ожирение.2. Ожирение вызывает диабет.Ожирение не вызывает диабета напрямую, но является фактором риска развития диабета 2 типа. Ожирение также является фактором риска гестационного диабета, который возникает во время беременности, но не является фактором риска диабета 1 типа.3. Люди с ожирением ленивы.Малоподвижный образ жизни является фактором ожирения, и более активный образ жизни может способствовать снижению веса, но ожирение — это нечто большее, чем бездействие. В одном исследовании 2011 года использовались акселерометры для измерения уровня активности 2832 взрослых в возрасте 20–79 лет в течение 4 дней. Их количество шагов уменьшалось с увеличением веса, но различия не были столь значительными, как можно было бы предположить, особенно для женщин. Если учесть, что человек с избыточным весом или ожирением тратит больше энергии на каждый шаг, разница между общими затратами энергии может быть еще более незначительной.4. Если ваши близкие родственники страдают ожирением, у вас тоже обязательно будет лишний вес.Генетика важна, но это не означает, что ожирение неизбежно для тех, чьи родственники страдают этим хроническим заболеванием.5. Ожирение не влияет на здоровьеЭто миф. Ожирение увеличивает риск диабета, высокого кровяного давления, сердечно-сосудистых заболеваний, остеоартрита, апноэ во сне и некоторых психических заболеваний. Даже небольшая потеря веса может принести пользу здоровью.