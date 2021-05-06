Врач рассказала об опасности аспирина

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Врач-кардиолог, руководитель Бакулевского центра сердечно-сосудистой хирургии Елена Голухова рассказала об опасности бесконтрольного применения аспирина. В беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» она заявила, что препарат может грозить даже здоровым людям рисками возникновения кровотечений.По словам специалиста, во время пандемии коронавируса применение аспирина стало очень популярным. Но она назвала этот препарат «устаревшим».«Известно, что ковид вызывает повышенное тромбообразование, и это опасно. Поэтому пациенты, которые находятся в стационаре, получают специальную антикоагулянтную терапию. Эти препараты отличаются по своей эффективности от аспирина, но изо всех антикоагулянтов у него самый маленький риск»,— объяснила эксперт, добавив, что здоровым людям тем временем не стоит им злоупотреблять.