Врач рассказала об опасности аспирина
По словам специалиста, во время пандемии коронавируса применение аспирина стало очень популярным. Но она назвала этот препарат «устаревшим».
«Известно, что ковид вызывает повышенное тромбообразование, и это опасно. Поэтому пациенты, которые находятся в стационаре, получают специальную антикоагулянтную терапию. Эти препараты отличаются по своей эффективности от аспирина, но изо всех антикоагулянтов у него самый маленький риск»,— объяснила эксперт, добавив, что здоровым людям тем временем не стоит им злоупотреблять.
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